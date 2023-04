Syria sier de har skutt ned israelske raketter

NTB

Det syriske luftforsvaret skal ha skutt ned et mistenkt israelsk rakettangrep natt til lørdag, melder statlige medier.

Luftforsvaret konfronterte rakettangrepet, som skal ha skjedd i Homs-regionen, og skjøt ned noen av rakettene. Det melder det statlige nyhetsbyrået SANA.

Det er ikke klart om noen skal ha blitt skadd. Syriske medier melder også at angrepet og påfølgende eksplosjoner skal ha ført til at det har brutt ut branner sør for byen Homs.

Siden 2011 har Israel utført hundrevis av angrep i nabolandet Syria. De pleier sjeldent å kommentere angrepene.