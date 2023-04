Georgia sier de tar grep for å få kandidatstatus i EU

Georgia sier de vil ta grep for å raskere kunne oppnå kandidatstatus i EU etter fjorårets avvisning. Foto: Shakh Aivazov / AP / NTB

NTB

Georgias utenriksminister Ilia Darchiashvili sier landet raskt vil ta grep for å få kandidatstatus i EU, etter at søknaden deres ble avvist i 2022.

– Vi er alle svært motiverte, og vi har som mål å oppfylle våre forpliktelser for å oppnå kandidatstatus, sier Darchiashvili fredag.

Uttalelsen kommer etter at Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna oppfordret Georgia til å gripe det hun omtaler som en «historisk mulighet» for kandidatstatus ved å følge EUs tolv anbefalinger.

Darchiashvili hevder at en «stor del» av anbefalingene fra Brussel allerede er implementert og at over 80 lovutkast er påbegynt i nasjonalforsamlingen.

Georgia ble nektet kandidatstatus i EU i juni fjor da Ukraina og Moldova fikk det, fordi EU mente landet måtte gjennomføre ytterligere reformer før de kunne bli akseptert.

Deltakerne på EU-toppmøtet i juni i fjor anerkjente imidlertid arbeidet Georgia hadde gjort og uttalte at landet vil få kandidatstatus når enkelte problemstillinger er løst.

EU har tidligere sagt at Georgia må reformere retts- og valgsystemene, forbedre pressefriheten og begrense makten til oligarker før de kan bli vurdert som medlem.