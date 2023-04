Irans president besøker Syria for første gang siden borgerkrigen brøt ut

Irans president Ebrahim Raisi besøker Damaskus i Syria neste uke for å møte landets president Bashir al-Assad. Det er første gang en iransk president besøker Syria siden borgerkrigen begynte i 2011. Foto: Vahid Salemi / AP / NTB

NTB

Irans president Ebrahim Raisi skal besøke Syria neste uke. Det blir det første iranske presidentbesøket i landet siden borgerkrigen begynte i 2011.

Raisi skal etter planen møte president Bashar al-Assad i Damaskus for å diskutere Iran og Syrias økonomiske samarbeid.

Assad har i stor grad vært isolert siden starten av borgerkrigen i Syria, men flere arabiske land har den siste tiden åpnet døra for ham. Godt hjulpet av Iran og Russland har Assad klarte å ta tilbake kontrollen over mye av Syria, og Saudi-Arabia har sagt at det ikke fungerer å isolere ham.

Det at erkefiendene Iran og Saudi-Arabia har gjenopprettet sine diplomatiske relasjoner har også banet vei for besøket, ifølge Reuters.

Ifølge den syriske avisen Al-Watan vil Raisis besøk vare i to dager og i hovedsak handle om økonomisk samarbeid.