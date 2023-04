Ekspert på bakkekrig: – Det må skje raskt

– De gjenværende russiske forsvarslinjene kan da raskt bli uholdbare, og forsvarerne kan få panikk og trekke seg tilbake, i stedet for å bli omringet og lammet. Da er trenden at folk gjerne legger fra seg våpnene. Hvis det skjer, vil korthuset gradvis kollapse, sier major Jonas Björkqvist. På bildet skyter ukrainsk artilleri mot frontlinjen under tunge kamper midt i Russlands angrep nær Bakhmut 13. april 2023.

Alles øyne er nå rettet mot Ukraina. Kommer det snart en motoffensiv, eller er løpet kjørt? Hvordan skal ukrainske styrker klare å utmanøvrere russerne?

De siste månedene har en rekke militære eksperter uttalt seg om hvor, når og hvordan en motoffensiv skal skje.

Samtidig har Ukraina mottatt enorme mengder vestlige våpen og ammunisjon. Titusenvis av ukrainske soldater er trent opp i vestlige land, og den ukrainske hæren har mobilisert 16 nye brigader.

Etter at vinteren slapp taket, har landskapet blitt ufremkommelig på grunn av gjørme, men i løpet av de neste ukene og månedene er det ventet at terrenget tørker opp. Da kan tyngre kjøretøy lettere ta seg fram.

Tror angrepet kommer lenger sør



Men Russland skal ha forberedt seg godt og bygd omfattende forsvarsverk. Spørsmålet er om dette er nok til å stanse stormen som er i anmarsj.

Når de ukrainske generalene gir sine ordre, vil det vise seg hvilken hær som er sterkest, har høyest moral, er mest utholdende og har de beste offiserene.

Den svenske majoren Jonas Björkqvist er ekspert på bakkekrig. Han tror ukrainernes offensiv vil komme langs frontlinjen i sør. Det betyr angrep ledsaget av stridsvogner, langtrekkende raketter og infanteri.

En konsentrert og hardtslående offensiv

Målet er trolig Melitopol eller havnebyen Mauripol, som ble ødelagt i krigens første fase. Et gjennombrudd her vil kunne true landbroen mellom Krim og Donbass, noe som vil kunne føre til panikk og kaos i de russiske styrkene.

I stedet for å slå til der russerne står sterkest, tror majoren at Ukraina trolig vil konsentrere sine styrker i et konsentrert og hardtslående angrep, og bryte gjennom russernes forsvarslinjer.

På den måten kan ukrainske styrker få overtaket og trenge dypt bak fiendens linjer. Målet vil være å få russerne ut av balanse ved å slå ut kommandoplasser, artilleri, ammunisjonslagre og logistikk. Det kan utløse en russisk systemkollaps.

– Må sette motstanderen i en etisk og mental nedsmelting

– Det handler om å sette motstanderen i en slags sjakkmatt, moralsk, og en etisk og mental nedsmelting: Uansett hva vi gjør, er vi bak. De er alltid foran oss. Vi kan ikke gjøre noe. Det er grunnlaget for blitzkrig-ideen, å hele tiden opptre proaktivt og bringe kampen inn på et sted hvor motstanderne ikke vil ha det, sier Jonas Björkqvist til Aftonbladet.

Han tror ukrainerne vil gi absolutt alt i en motoffensiv, og at de har alt å tjene på å slå til nå fremfor å la russerne legge premissene for en langvarig utmattelseskrig.

Derfor kommer ikke Ukraina et massivt motangrep for å vippe Putins hær av pinnen. Tidspunktet kan også være gunstig ettersom russerne har gått på enorme tap og trolig er slitne og utmattet etter mange slag.

Må overrumple fienden med stor kraft

Men et angrep av denne typen må skje raskt, uten nøling. På den måten kan de utnytte både overraskelsesmomentet og forsøke å overrumple fienden med stor kraft. Stanser de, blir de sårbare for motangrep.

– Når du først har bestemt deg for å slå gjennom, må det skje raskt. Først kommer lett infanteri med ingeniørkompetanse som kan fylle tankgrøfter, rydde vekk dragetenner og pløye vekk miner med spesialtilpassede belte-dozere eller lignende kjøretøy. Minene er den store trusselen. De andre hindringene er lettere å fjerne, forklarer Jonas Björkqvist.

Krever stort mot – ikke rom for nøling



Når den russiske linjen er passert, settes pansrede enheter inn med mål om å gå dypt bak de russiske linjene. Deretter kommer flere enheter som både kan forsvare flankene og forsterke angrepet.

Hele operasjonen må støttes av kraftig artilleriild for å holde nede fiendens artilleri og stoppe mulige motangrep.

Ifølge majoren krever en slik militær strategi stort mot og tro på egne styrker. Det er ikke rom for nøling. Risikoen vil øke jo dypere ukrainske styrker rykker fram. Samtidig vil gevinsten kunne øke.

– Russerne kan få panikk og legge ned våpnene



– Jo lenger de trenger inn, jo mer elendighet forårsaker de og jo mer vil hele slagmarken forskyve seg. De gjenværende russiske forsvarslinjene kan da raskt bli uholdbare, og forsvarerne kan få panikk og trekke seg tilbake, i stedet for å bli omringet og lammet. Da er trenden at folk gjerne legger fra seg våpnene. Hvis det skjer, vil korthuset gradvis kollapse, sier Jonas Björkqvist.

Han tviler på at russerne har hatt evne, forutsetninger og tid til å bygge ut et dypere forsvar, men at risikoen for en ukrainsk angrepsstyrke er russiske angrepsavdelinger bak linjene. Han tror likevel at russerne er vel så sårbare som angriperne i det øyeblikket offensiven er et faktum.

