Russlands viseforsvarsminister skal ha fått sparken

NTB

General Mikhail Mizintsev, som er sanksjonert av Vesten og har fått kallenavnet «slakteren i Mariupol», skal ha fått sparken som russisk viseforsvarsminister.

Avgangen ble først meldt av den russiske militærbloggeren Aleksandr Sladkov, og senere av nyhetsnettstedet RBC. Ingen har kommet med noen forklaring på sparkingen.

Mizintsev ledet beleiringen av Mariupol tidlig i krigen. Havnebyen, som ligger sør i den østlige Donbas-regionen, ble beleiret i flere måneder før den til slutt falt til russiske hender.

Mizintsev ble utnevnt til viseforsvarsminister i september, med ansvar for logistikk og forsyninger. EU innførte sanksjoner mot ham i juni, og sa at han var ansvarlig for den «inhumane» beleiringen. Det russiske forsvarsdepartementet har ikke kommentert saken, og Kreml har sagt at de ikke kan uttale seg.

President Vladimir Putin har flere ganger gjort omskiftninger i den russiske militærledelsen, gjerne uten å gi noen forklaring.

Se video: Russisk skrekkvåpen angripes av ukrainsk drone