Mallorca: Feriefavoritten truer med millionbøter

Strenge tiltak innføres neste uke.

Mallorca er et populært reisemål for mange, inkludert nordmenn. Men den solfylte destinasjonen har fått nok av fyllerør, kaos og skader. Myndighetene på øya innfører nå strenge tiltak for å få bukt med ulovlig fyll og festing.

Ifølge avisen Majorca Daily Bulletin truer ferieøya nå med gigantbøter for å takle problemet. Hovedfokuset blant tiltakene er å advare lokale butikker mot å selge alkohol ulovlig. Blir de tatt kan det vanke bøter på sju millioner norske kroner i de mest alvorlige tilfellene.

Myndighetene har tidligere advart at butikker som bryter loven risikerer å bli stengt for godt.

Politipatruljer

Områder som er preget av utagerende festing og fyll vil kjenne de nye tiltakene på kroppen. Utsatte områder vil være under et forbud mot å selge alkohol hele døgnet. I andre områder vil det være forbudt å selge alkohol fra klokken 21 på kvelden og frem til klokken 08 om morgenen.

For å opprettholde de nye de ferske tiltakene har det blitt opprettet nye politipatruljer som vil bli sendt ut til aktuelle områder og butikker.

Blir det avdekket brudd vanker det altså store bøter.

Turistene må skjerpe seg

Soltørste nordmenn som reiser til Mallorca gjør også lurt i å merke seg de nye tiltakene. Politipatruljer vil øke sin tilstedeværelse rundt store strandhoteller der det ofte blir arrangert fester som gjerne varer morgengry.

Politiet vil følge nøye med på gatedrikking, støyende oppførsel og turister som deltar i såkalte bar-til-bar arrangementer.

Strenge bøter gjelder også for turister og de som blir tatt i å bryte reglene kan vente seg en bot på opptil 35.000 norske kroner.