Minst åtte drept i russiske angrep i Ukraina

NTB

Over 20 russiske krysserraketter ble avfyrt mot Ukraina fredag morgen. I byen Uman ble flere mennesker drept og såret da en rakett traff en boligblokk.

Flyalarmen gikk over hele Ukraina fredag morgen og det ble meldt om eksplosjoner flere steder i landet.

I byen Uman i det sentrale Ukraina har tallet på døde steget til seks etter at en russisk rakett traff en boligblokk, opplyser det ukrainske innenriksdepartementet på Telegram. I tillegg er flere mennesker såret, deriblant tre små barn.

I Dnipro sør i landet ble en ung kvinne og et tre år gammelt barn drept, skriver byens ordfører Borys Filatov på Telegram. Han ga ikke ytterligere detaljer om angrepet eller om øvrige skader.

Eksplosjonene drønnet i Kyiv og regionen rundt fredag morgen, melder Interfax og lokale Telegram-kontoer. Det er ikke klart om noen mål har blitt truffet. Det har heller ikke kommet meldinger om sårede eller drepte i den ukrainske hovedstaden.

Militæradministrasjonen i Kyiv meldte at luftforsvaret ble iverksatt, og ifølge tjenestepersoner ble elleve krysserraketter og to droner skutt ned i luftrommet over Kyiv.

Det ble også meldt om eksplosjoner i Krementsjuk og Poltava i det sentrale Ukraina, og i Mykolajiv i sør.

