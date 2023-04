Ekspert advarer: Ukrainas skjebne avhenger av landets evne til å forsvare luftrommet

USA har gitt det norsk-produserte luftvernsystemet NASAMS til Ukraina. Justin Bronk ved Royal United Services Institute mener det er avgjørende at Ukraina fortsetter å få luftvern fra andre land. Bildet er tatt under en øvelse i Norge.

Luftvern er avgjørende for å holde russiske luftstyrker i sjakk, konkluderer den britiske luftkrig-eksperten Justin Bronk med. Lekkede dokumenter tyder på at ukrainsk luftvern er nedslitt.

Til tross for at det ukrainske luftforsvaret den siste måneden har mottatt kampfly fra både Slovakia og Polen kan det ikke måle seg med det russiske flyvåpenet. Ukraina er derfor avhengig av å ha et stort og effektivt luftvern for å kunne kontrollere luftrommet sitt til en viss grad.

Luftkrig-eksperten Justin Bronk ved den britiske tenketanken Royal United Service Institute (Rusi) er klar på at luftvern er avgjørende for Ukraina og at Russland kan ende opp med å dominere luftrommet om vestlige forsyninger av luftvern stopper.

– Dette vil utgjøre en alvorlig risiko for den ukrainske hærens evne til bærekraftig å inneha faste forsvarsstillinger, sette sammen forsterkninger og reserveenheter i bakre områder, og trygt føre ammunisjon og logistikkforsyninger, skriver Bronk i en Rusi-rapport, ifølge amerikanske Insider.

Bronk vurderer det svært lite sannsynlig at Russland klarer å dominere i lufta om det ukrainske luftvernet opprettholdes.

«Et imponerende luftverninventar»

Luftkrig-eksperten opplyser at Ukraina hadde et «et imponerende luftverninventar» da Russland og landet president Vladimir Putin invaderte i februar i fjor. Da hadde Ukraina både delvis stasjonære luftvernsystemer samt håndholdte missilplattformer som gjorde så en enkelt soldat kunne skyte ned et fly eller helikopter.

I kjølvannet av invasjonens start har flere land forsynt Ukraina med luftvern. USA har blant annet gitt Ukraina det norsk-produserte mobile luftvernsystemet NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air-Missile System).

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov bekreftet i november i fjor at ukrainske styrker har mottatt NASAMS. I februar i år hevdet Russland å ha ødelagt et av disse våpensystemene.

Lekkede dokumenter

Tidligere i år ble det lekket en rekke hemmelige dokumenter som viser at Ukrainas luftverninventar ikke lenger er som det en gang var. Den såkalte Pentagon-lekkasjen viser slitasje på ukrainsk luftvern og i noen dokumenter hevdes det at Ukraina risikerer å gå tom for ammunisjon i sentrale deler av luftvernet.

Et lekket dokument Insider har fått tilgang til viser at luftvernsystemer som SA-10, SA-11, BUK og S-300 kan være ute av drift i løpet av våren. Ifølge Insider står disse våpensystemene for nesten 90 prosent av Ukrainas medium og langtrekkende luftvern.

Ukrainske myndigheter har tilbakevist noen av påstandene i dokumentet, men det er ingen tvil om at ukrainsk luftvern har fått kjørt seg det siste drøye året.

