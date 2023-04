Stefanie Babst mener Natos signaler til Putin kan ha utløst krigen: En fatal feil

– Alle var redde for at Russlands invasjon kunne spille over på Natos territorium, sier tidligere assisterende visegeneralsekretær i Nato, Stefanie Babst. Bildet viser Russlands president Vladimir Putin med en pistol i GRUs militære etterretningshovedkvarter. Bildet er fra 2006.

Dersom Nato ikke hadde gitt Russland garantier om ikke svare militært ved et angrep på Ukraina, kunne den blodige krigen sannsynligvis vært unngått.

Det skriver tidligere assisterende visegeneralsekretær i Nato, Stefanie Babst, i boken «Sehenden Auges», som kommer ut i Tyskland denne uken.

Babst har lang fartstid i forsvarsalliansen. I årene mellom 2006 og 2012 fungerte hun som assisterende generalsekretær for Nato.

Fra 2012 til 2020 ledet hun Natos Strategic Foresight Team som ga råd til Natos generalsekretær og leder av alliansens Militærkomité, ifølge European Leadership Network.

– Jeg hadde ønsket at Nato lot være

I boken skriver Stefanie Babst at Nato burde ha stilt krav om tilbaketrekning av russiske styrker fra grensen til Ukraina, som en betingelse for å starte forhandlinger.

Ved å spille ut kortet om at Nato ikke ville gå til motangrep ved et russisk angrep, ga Nato fra seg et militært spillerom som kan ha oppmuntret Putin til å gå til krig, mener Babst.

– Jeg hadde ønsket at Nato lot være å melde hva de allierte ikke ville gjøre: At de ikke ville etablere en flyforbudssone over Ukraina, at de ikke ville involvere seg direkte i krigen, sier Stefanie Babst i et intervju med VG.

– Alle var redde Russlands invasjon kunne spille over på Natos territorium

Stefanie Babst har lang fartstid i Nato. I årene mellom 2006 og 2012 fungerte hun som assisterende generalsekretær, og fra 2012 til 2020 ledet hun Natos Strategic Foresight Team.

Hun beskriver Natos strategi før invasjonen var et faktum som «et fatalt strategisk dilemma», og mener alliansen burde ha holdt muligheten for militær gjengjeldelse åpen for å gjøre Russland usikre på hva de risikerte ved et eventuelt angrep.

– Jeg kan forstå hvorfor Nato gjorde det slik: Det var ulike syn internt i Nato. USA ledet an, og europeerne fulgte etter. Alle var redde for at Russlands invasjon kunne spille over på Natos territorium. Det føyde seg inn i en serie beslutninger som overbeviste Putin om at han ikke ville bli straffet militært, uansett hvilke krigsforbrytelser hans tropper begår i Ukraina, sier Stefanie Babst til VG.

«Russland bør isoleres og avskrekkes»

Hun omtaler Natos strategi som «svært beklagelig», og at denne strategien ga Vladimir Putin nærmest carte blanche til å invadere Ukraina med om lag 130.000 tungt bevæpnede soldater.

Selv om Babst nå er ute av Nato-systemet, er hun aktiv i ulike sikkerhetsnettverk, som Women in International Security (WIIS), German Council on Foreign Relations, Danish Centre for War Studies og World Economic Forum. Hun er dessuten aktiv i flere europeiske tenketanker, som norske Utsyn.

Den tidligere assisterende visegeneralsekretær i Nato mener Russland bør isoleres og avskrekkes mest mulig for å nekte Putin innflytelse.

Advarte Vesten fem uker før invasjonen



Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

I en kronikk i Internationale Politik Quarterly datert 3. januar 2022, det vil si knappe to måneder før Russland invaderte Ukraina, kom Stefanie Babst med denne advarselen:

«Tvunget inn i forhandlinger med Moskva med våpen, må USA og dets europeiske allierte komme seg ut av hjørnet som president Vladimir Putin har presset dem inn i. Nato bør stille sine egne forutsetninger og ikke vike unna å anvende økonomiske sanksjoner».

I samme kronikk oppfordret hun vestlige allierte om å gå i samtaler med Moskva kun dersom Kreml trakk sine tropper fullstendig fra den ukrainske grensen, og gi Moskva et ultimatum.

Samtidig tok hun opp det som alle i dag vet, nemlig at den krainske motstanden ville bli formidabel, at Russland ville risikere betydelige tap og trolig havne i en militær hengemyr på linje med Afghanistan.

«Et blodig og seigt opprør som kan generere store tap for Russland»

«Putin vil garantert veie risikoen for en storstilt militær inngrep i Ukraina grundig før han gir troppene grønt lys. Til tross for den teknologisk-operative overlegenheten til det russiske militæret, ville ukrainerne motsette seg heftig. Dette kan ende i et lignende scenario som Sovjetunionen møtte i 1980-tallets Afghanistan, med et blodig og seigt opprør som kan generere store tap for Russland».

Babst fikk rett, men det skulle bli enda verre enn hun forutså. Etter 14 måneders krig har Russland ifølge vestlige anslag mistet 200.000 soldater, hvorav 160.000 er såret. De russiske tapstallene i Afghanistan var til sammenligning 15.000 drepte russiske soldater.

