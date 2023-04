Folkevalgt transperson i Montana utestenges fra debatter

Zooey Zephyr forlater delstatsforsamlingen i Helena i Montana etter at flertallet av de folkevalgte stemte for å utestenge henne fra debatter inntil sesjonen er over 10. mai. Foto: Thom Bridge / Independent Record / AP / NTB

NTB

En folkevalgt transperson som er medlem av Montanas republikansk-dominerte delstatsforsamling, nektes å delta i debatter til sesjonen er over i mai.

Et klart flertall stemte for at Zooey Zephyr, som er valgt som demokrat fra universitetsbyen Missoula i den konservative delstaten, ikke får tale i delstatsforsamlingen før den lovgivende sesjonen er over 10. mai.

Debattforbudet kommer etter at Zephyr forrige uke sa at de republikanske folkevalgte ville ha blod på hendene om de forbyr kjønnsbekreftende helsetilsyn for unge transpersoner i delstaten.

Hun hevder å nekte transpersoner slik behandling er «det samme som tortur», og at et forbud vil føre til flere selvmord. Republikanerne vil ikke gi henne tilbake taleretten før hun beklager uttalelsen, noe Zephyr har nektet å gjøre.

Zephyr vil fortsatt få stemme i delstatsforsamlingen, men er utestengt fra debatter for hele resten av sesjonen. Hun får heller ikke være i delstatsforsamlingens lokaler.