Iran bekrefter at de har beslaglagt skip

Et amerikansk marinefartøy krysset Hormuzstredet ved Persiabukta tidligere i april. Torsdag anklager amerikanske myndigheter Iran for å ha beslaglagt en oljetanker i området. Arkivfoto: Vincent Aguirre / U.S. Coast Guard / AP / NTB

NTB

Iran har tatt beslag i et skip utenfor kysten av Oman. Landets myndigheter hevder det kolliderte med et iransk fartøy, og sier to er savnet etter ulykken.

USAs marine melder at oljetankeren Advantage Sweet fra Marshalløyene er blitt beslaglagt. Satellittsporingsdata fra MarineTraffic.com torsdag ettermiddag viste at skipet lå i Omanbukta like nord for Omans hovedstad Muscat.

Oljetankeren kom fra Kuwait og har Houston i Texas som mål. Skipet sendte ut et nødanrop da iranske myndigheter aksjonerte.

– Irans handlinger er i strid med folkeretten og forstyrrer regional sikkerhet og stabilitet. Iran bør derfor umiddelbart frigi oljetankeren, heter det i en uttalelse fra den amerikanske marinen.

Iran bekrefter at de har tatt beslag i et skip. I en uttalelse torsdag ettermiddag sier iranske myndigheter at to besetningsmedlemmer er savnet og flere skadd etter det de omtaler som en kollisjon med et ukjent fartøy i Persiabukta.

De hevder videre at det ukjente fartøyet forsøkte å stikke av fra stedet, men ble hentet inn igjen av iranske marinestyrker for å ha brutt internasjonale regler om å bistå skadde til sjøs.

Farvannet der skipet ble beslaglagt, nær Hormuzstredet, er et smalt transittpunkt for minst en tredel av verdens olje som fraktes sjøveien.

I juli 2019 beslagla marinestyrkene til Irans revolusjonsgarde den britiske oljetankeren Stena Impero i samme område for angivelig å ha truffet en fiskebåt. Oljetankeren ble gitt tilbake etter to måneder.