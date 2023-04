Erdogan tilbake i offentligheten etter sykefravær

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er tilbake i valgkampmodus etter et to dagers sykefravær. Foto: Torstein Bøe / POOL / NTB

NTB

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var torsdag tilbake i offentligheten etter to dagers fravær for å ha et videomøte med Russlands president Vladimir Putin.