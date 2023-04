Zelenskyj-rådgvier gir USA en del av skylden for Ukraina-krigen

Rådgiver til Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj, Mykhajlo Podolijak, skriver i et Twitter-innlegg at USA førte en feil atompolitikk som førte til en stor krig i Europa.

USAs feilede atompolitikk var noe av det som førte til krig i Europa, mener rådgiveren til Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj.

Han berømmer også Representantenes hus i USA for å ha anerkjent feilen, ifølge Newsweek.

Overtalte Ukraina til å gi fra seg atomvåpen

Den feilede politikken Podolijak sikter til er hvordan USA og vestlige allierte oppmuntret Ukraina til å gi fra seg sine atomvåpen etter at Sovjetunionen kollapset.

Avtalen, som fikk navnet Budapest-memorandumet, ble underskrevet av den daværende amerikanske presidenten Bill Clinton, den britiske statsministeren John Major, den russiske presidenten Boris Jeltsin og president i Ukraina, Leonid Kutsjma.

Avtalen gikk ut på at Russland, Storbritannia og USA forpliktet seg til å respektere Ukrainas uavhengighet, suverenitet og eksisterende grenser. Avtalen ble inngått som en del av ikke-spredningsavtalen av atomvåpen, og vilkåret var at Ukraina kvittet seg med alle sine atomvåpen.

Denne avtalen mener Podolijak ble feilslått, og en del av årsaken til at det nå er krig i Europa.

Roser USA: – Krever mot å erkjenne feil

Tirsdag innførte Representantenes hus i USA en resolusjon for å bekrefte USAs posisjon om at Ukraina bør «gjenopprettes til sine internasjonalt anerkjente grenser fra 1991».

Det sier Ukrainas ambassadør i USA, Oksana Markarova.

Utkastet til resolusjon sier også at USA «må samarbeide med sine allierte og partnere» for å sikre at Russland betaler erstatning til Ukraina i tillegg til «hjelp fra verdenssamfunnet i gjenopprettelsen av Ukraina».

– Det krever stort mot å åpent erkjenne fortidens feil, skriver Podolijak i Twitter-innlegger.

– Representantenes hus' resolusjon er utvetydig: USA oppfordret dessverre, sammen med andre vestlige land, Ukraina til å gi opp atomvåpen og andre våpen for å sikre sikkerhet og stabilitet i regionen under sikkerhetstiltak. Dette var en feilslått politikk som ble feiltolket av angriperen og førte til en stor krig i Europa.

Videre skriver han at den eneste måten å sikre sikkerhet i Europa på i dag er ved at Russland returnerer okkupert territorium, at man respekterer internasjonal lov, straffeforfølger krigsforbrytere og slipper Ukraina inn i Nato.

– Et helt tydelig standpunkt og effektiv bipartisk støtte, avslutter han.

Clinton angrer

Tidligere denne måneden uttalte tidligere president Bill Clinton at han angret på at han var med på å presse Ukraina til å gi fra seg sine atomvåpen.

– Jeg føler meg personlig delaktig fordi jeg fikk Ukraina til å gå med på å gi fra seg atomvåpnene sine, sa Clinton i et intervju med den irske nyhetstjenesten RTÉ.

– Ingen tror Russland ville ha utført dette stuntet hvis Ukraina fortsatt hadde våpnene sine, la han til.

Tidligere president Bill Clinton med tidligere president i Russland, Boris Jeltsin.

Clinton fortalte også at han visste Jeltsins etterfølger, president Vladimir Putin, ikke støttet avtalen, og erkjente at Putin hadde mulighet til å forutse hvordan Ukraina ble svekket etter avtalen, og dermed kunne planlegge mulighetene for å invadere Krim. Noe han gjorde i 2014.

– Da det ble praktisk for ham, brøt president Putin avtalen og tok Krim, sa Clinton.

– Og jeg angrer skikkelig på det, fordi Ukraina er et veldig viktig land.