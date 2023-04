Ukraina starter mest sannsynlig motoffensiv i løpet av mai

New York Times:

Uten en avgjørende seier kan vestlig støtte til Ukraina svekkes.

Spekulasjonene er mange. Alle venter på Ukrainas neste trekk. Vestlige våpen strømmer inn. Nye brigader gjør seg klare. Men det er stille før stormen.

Nå skriver den amerikanske storavisen The New York Times at den varslede motoffensiven rykker nærmere. Ifølge avisens kilder er det nå trolig snakk om uker før det smeller.

Været og våpenleveranser forsinker offensiven



Dette har Putin og hans generaler forbetredt seg på i lang tid. Derfor har russerne gravd seg ned og forberedt enorme forsvarsverk langs den lange frontlinjen.

– Ukraina forbereder seg på å starte en motoffensiv mot russiske styrker allerede neste måned, opplyser amerikanske tjenestemenn til avisen.

Det største hinderet for å gå til aksjon nå, er været. Vinteren har sluppet taket, men våren byr på vått og gjørmete terreng som gjør terrenget nærmest ufremkommelig for tunge militære kjøretøy. Å forsøke å rykke fram under slike værforhold kan vise seg svært vanskelig.

Se video: Avslørte Putin sin egen bløff?

Avslørte Putin sin egen bløff?

Må angripe i raskt tempo for å utmanøvrere russiske styrker

I tillegg venter Ukraina fortsatt på de lovede leveransene av våpen og ammunisjon fra Vesten. Det tar tid å klargjøre utstyr som har stått lagret lenge. De ukrainske soldatene som skal betjene de ulike våpensystemene, stridsvogner og fly må gjennom opplæring.

Mye av dette er allerede gjennomført både i Ukraina og i vestlige land, men styrkene må også trene på koordinering av større militære manøvre.

Målet er at militære avdelinger fra ulike våpengrener kan gjennomføre samkjørte angrep i raskt tempo for å utmanøvrere russiske styrker. Dette lyktes de med under offensiven ved Kharkiv, og senere i Kherson.

Ukraina må bevise at de kan ta tilbake territorium

Forventningene til at Ukraina skal gå til motangrep og gjenvinne tapt territorium, er store. Dette presset er også en av de viktigste kriteriene for at en motoffensiv snart står for tur. Ukraina må bevise at alle våpnene de har mottatt blir tatt i bruk på en effektiv måte.

Klarer de å drive russerne tilbake vil det være lettere å be om mer vestlige våpen. Mislykkes de vil støtten kunne avta, og Kyiv vil komme under økende press for å gå inn i seriøse fredssamtaler med Russland for å avslutte eller fryse konflikten.

Video: Slaget om skyttergraven del 2 (NB: Sterke inntrykk!)

Slaget om skyttergraven del 2 (NB: Sterke inntrykk!)

Kan kutte russiske forsvarslinjer i to



Ifølge The New York Times er det sannsynlig at den ventede offensiven vil utspille seg i sør, og mot russiskokkuperte områder langs Ukrainas kystlinje ved Azovhavet, nær den russisk-annekterte Krim.

Klarer de å slå en kile inn i de russiske forsvarslinjene her, kan de kutte russernes forsyningslinjer, dele de okkuperte områdene i to og isolere store russiske styrker i sør. Deretter kan de fortsette å hamre løs på russiske forsvarsposisjoner og håpe på en russisk kollaps.

lfølge lekkede Pentagon-dokumenter skal tolv ukrainske kampbrigader på rundt 4000 soldater hver stå klare i slutten av april. Det er USA og Nato-allierte som har trent og forsynt ni av disse brigadene, ifølge lekkasjene.

– Alle er håpefulle, kanskje overoptimistiske

– Alt avhenger av denne motoffensiven. Alle er håpefulle, kanskje overoptimistiske. Men det vil avgjøre om det kommer til å bli et anstendig resultat for ukrainerne, når det gjelder å gjenopprette territorium på slagmarken og skape mye mer betydelig innflytelse for å få til en form for forhandlet oppgjør, sier Alexander Vershbow, en tidligere amerikansk ambassadør i Russland og høytstående Nato-tjenestemann, til The New York Times.

Mens ukrainske tjenestemenn håper på å bryte gjennom de russiske forsvarslinjene, og gjenvinne territorium, har amerikanske tjenestemenn vurdert at det er usannsynlig at offensiven vil resultere i et dramatisk skifte i momentum i Ukrainas favør.

Video: MiG-29 skal forsvare Ukraina