Biden vil øke gjeldstaket, men nekter å kutte i utgifter

NTB

President Joe Biden fastholder kravet om at taket for USAs statsgjeld må økes, men han vil ikke godta republikanernes krav om drastiske kutt i utgifter.

Tautrekkingen av gjeldsspørsmålet dro seg til for alvor onsdag, bare uker før taket er nådd. Da kan USA stå overfor den dramatiske situasjonen med å misligholde lån.

– Jeg møter gjerne republikanernes leder Kevin McCarthy, men ikke for å snakke om hvorvidt gjeldstaket skal økes. Det er ikke gjenstand for forhandlinger, fastholdt Biden onsdag ettermiddag lokal tid.

Snaut flertall

Republikanerne jobber iherdig for å samle alle fraksjoner innen partiet før en avstemning natt til torsdag norsk tid. Republikanernes flertall i Representantenes hus er smalt, og McCarthy kan ikke tåle flere enn fire frafall i egne rekker.

Kampen om gjeldstaket blir en skyttergravskrig mellom republikanerne og Det hvite hus. Den er også en test for McCarthy personlig som tok over ledelsen i Representantenes hus i januar med løfte om å kutt drastisk i offentlige utgifter, en innrømmelse til den ytterliggående høyrefløyen i partiet.

USAs statsgjeld er på svimlende 32 tusen milliarder dollar (32 pluss 12 nuller), et tall som har vokst under ulike presidenter i flere tiår.

Biden viker ikke

Biden vil ikke godta drastiske sosiale kutt og vil ikke gå tilbake på løfter om ettergivelse av lån til studenter og tiltak for å skape et grønnere næringsliv.

Det 320 sider lange utkastet til kutt fra republikanerne vil øke gjeldstaket fram mot mars 2024, slik at en nye gjeldskrangel vil komme midt i presidentvalgkampen. Kongressens budsjettkontor har anslått at republikanernes forslag innebærer kutt på 4,8 billioner dollar (4,8 pluss 12 nuller) over en tiårsperiode.

Uavhengige analytikere mener at kuttene vil føre til at veksten vil bli svekket med 0,6 prosentpoeng i 2024 og at 780.000 arbeidsplasser vil gå tapt.