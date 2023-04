Russland truer med å beslaglegge midler til flere vestlige selskaper

Kremls pressetalsmann Dmitrij Peskov truer med at flere vestlige selskaper kan få sine midler i Russland beslaglagt. Foto: Kreml Pool Photo via AP / NTB

Russiske myndigheter truer med å beslaglegge midlene til flere vestlige selskaper som en reaksjon på behandlingen av russiske midler i Vesten.

President Vladimir Putin undertegnet tirsdag et dekret som åpner for denne type gjengjeldelsesaksjoner. Like etter ble det kjent av den russiske staten hadde tatt midlertidig kontroll over midlene som finske energiselskapet Fortum og det tyske gasselskapet Uniper har i Russland.

Nå varsler Kreml at flere selskaper kan komme i samme situasjon.

– Hvis det blir nødvendig, kan listen bli utvidet, sier pressetalsmann Dmitrij Peskov onsdag. Han la til at midlene skal inngå i et fond som skal brukes til å kompensere russiske selskaper som er blitt ekspropriert i Vesten.