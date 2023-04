Kilde: Russland har trolig ikke råd til å reparere flaggskipet «Pyotr Veliky»

Flaggskipet til Russlands nordflåte, atommissilkrysseren «Pyotr Veliky» (Peter den store) ved en fortøyning i Severomorsk, ikke langt fra byen Murmansk (bildet er fra 2007). Skipet regnes som verdens største atomdrevne krigsskip, og tok plassen som den russiske marinens flaggskip etter at «Moskva» ble senket i april 2022.

Verdens største atomdrevne krigsskip, den russiske marinens flaggskip, må trolig tas ut av drift for godt.

Det russiske gigantskipet «Pyotr Veliky» er nå i så dårlig forfatning at den ikke lenger er i stand til å utføre sine plikter.

– For tiden undersøkes spørsmålet om å trekke «Peter den store» ut av flåten. Det ser ut til at erfaringen med å reparere og modernisere «Admiral Nakhimov» av samme type har vist at dette er svært kostbart, sier en kilde innen den russiske marinen til det statskontrollerte nyhetsbyrået TASS.

«Pyotr Veliky», eller «Peter den store» som den betegnes på norsk, er utstyrt med kjernekraftverk og guidede missilvåpen for havgående operasjoner.

Fra og med 2023 krigsskipet hatt status som flaggskipet til den russiske marinen etter at «Moskva» ble senket i april 2022.

«Admiral Nakhimov» blir trolig nytt flaggskip



«Pyotr Veliky» er det største operative angrepskrigsskipet i verden som ikke tilhører kategorien hangarskip. Skipet har en samlet vekt på på 24.300 tonn, og er 252 meter langt.

Samtidig er «Admiral Nakhimov», søsterskipet til «Peter den store», under reparasjon, blant annet etter flere branner om bord. Ifølge Tass er det forventet at fartøyet er tilbake i drift innen 2024, skriver Barents Observer, men det er uvisst om tidsskjema holder.

Flere utenlandske medier, deriblant Jerusalem Post, Newsweek og Aftonbladet har omtalt saken om verdens største atomdrevne krigsskip trolig vil bli satt ut av spill.

Overvåket «Cold Response»

«Pyotr Veliky» har flere ganger vært observert langs norskekysten. Under Nato-øvelsen «Cold Response» i mars 2022 seilte skipet i Norskehavet. Samtidig trente 30.000 Nato-soldater, 220 fly og 50 marinefartøy på ulike krigsscenario i Norge.

Det russiske flaggskipet skjøt blant opp flere overflate-til-luft-missiler og artilleri i Norskehavet mellom Nord-Norge og Island i løpet av den første uken av Nato-øvelsen. Forsvaret fulgte nøye med på den russiske aktiviteten.

Et sentralt mål med «Cold Response» var å trene på forsterkning av Norges militære med marine- og flyressurser, og gjennomføre koordinerte operasjoner på bakken, til sjøs og i luften under arktiske forhold.

Tungt utrustet krigsmaskin



Ifølge russiske medier er «Pyotr Veliky» utstyrt med P-700 Granit anti-skip missilsystem, som er krysserens viktigste angrepsvåpen. I tillegg har skipet S-300FM Fort-M missilsystem til forsvar mot luftangrep. Skipets standardbevæpning inkluderer også Kinzhal overflate-til-luft missilsystem.

Skipet har også disse våpensystemene om bord: Kortik overflate-til-luft missil og artilleri kortdistanseforsvarssystem, AK-130 artillerisystem med to automatiske 130 millimeter kanoner, en RBU- 1000 Smerch-3 anti-ubåt rakettkaster, RPK-6M Vodopad anti-ubåt missil og torpedo system, og Udav-1M anti-torpedo system. Skipet kan også transportere opptil tre flerbruks Ka-27 helikoptre.

