Navalnyj sier russiske etterforskere vil reise en ny terrortiltale mot ham

Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj soner en dom i Russland som han og hans støttespillere sier er politisk motivert.

NTB

Den russiske Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj sier at påtalemyndigheten vil stille ham for retten for terrorlovbrudd som kan føre til en dom på 30 års fengsel.