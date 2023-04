RIA: Den høyteknologiske russiske stridsvognen T-14 Armata er i Ukraina

En russisk stridsvogn av typen T-14 Armata under øving for den storslåtte 9. mai-paraden i Moskva. Frem til nå har stridsvognen stort sett kun vært å se i parader, med unntak av enkelte test-oppdrag i Syria.

Russlands mest moderne stridsvogn er sendt til Ukraina, men skyter kun mot ukrainerne fra avstand.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA melder tirsdag at Russland har sendt stridsvognen T-14 Armata til den ukrainske slagmarken.

– Russiske styrker har begynt å bruke de nye Armata-stridsvognene til å skyte mot ukrainske stillinger. De har foreløpig ikke deltatt i direkte angrepsoperasjoner, sier en ikke-navngitt kilde til RIA, ifølge Insider og Nettavisen.

Stridsvognen utpekes som Russlands mest moderne og høyteknologiske stridsvogn. På papiret skal T-14 Armata inneha avanserte sensorer, droner og store mengder ammunisjon. Ifølge Russland skal stridsvognen kunne nå en hastighet på 80 kilometer i timen på ordentlige veier.

Ifølge Insider er stridsvognen kapabel til å skyte ned panservernraketter Ukraina effektivt har ødelagt russiske stridsvogner med i løpet av krigen.

Mulig propagandaformål

Det britiske forsvarsdepartementet har tidligere hevdet at T-14 Armata kan sendes til Ukraina for propagandaens skyld.

– Hvis Russland sender T-14, vil det sannsynligvis først og fremst være for propagandaformål.

Stridsvognen har med unntak av enkelte test-oppdrag i Syria kun vært å se på treningsfeltet og i militærparader i Russland, opplyser hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, til Nettavisen.

Det britiske forsvarsdepartementet hevdet i januar at å gå i kamp med stridsvognene innebærer «høy risiko». Britene begrunner dette med at stridsvognene er nye og at utviklingen og produksjonen av T-14 Armata har vært preget av problemer.

Store stridsvogntap

I tillegg til personell har Russland tatt store tap av stridsvogner og andre militære kjøretøy i Ukraina. Analytikerbloggen Oryx opplyser at 1900 russiske stridsvogner har blitt ødelagt i krigen så langt.

Oryx samler opplysninger om kampene i Ukraina ut fra bilder og andre åpne kilder. Analytikergruppen stiller en rekke krav til beviser for å kunne erklære et kjøretøy eller våpensystem ødelagt. Gruppen opplyser selv at de er nøye på å ikke telle samme stridsvogn to eller flere ganger.

Stridsvogntapene har ført til at Russland nå børster støv av flere gamle stridsvogner som har vært lagret i lang tid.