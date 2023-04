Portugal bør beklage sin rolle i slavehandelen, mener presidenten

Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa (til høyre) mener landet bør beklage sin rolle i slavehandelen. Her er han sammen med Brasils president Lula da Silva. Foto: Armando Franca / AP / NTB

Det er på tide at Portugal beklager og tar ansvar for sin rolle i den transatlantiske slavehandelen, sier president Marcelo Rebelo de Sousa.

Det er første gang en leder for det søreuropeiske landet har tatt til orde for en slik beklagelse. Fra 1400- til 1800-tallet ble 6 millioner afrikanere kidnappet og tvangstransportert over Atlanterhavet på portugisiske fartøyer og solgt som slaver, først og fremst i Brasil.

Men Portugal har i liten grad uttalt seg om denne fortiden, og lite læres bort om deres rolle i slavehandelen på portugisiske skoler.

På den årlige markeringen av Nellikrevolusjonen, som i 1974 førte til slutten på diktaturet i Portugal, sa de Sousa at landet burde gå lenger enn bare en beklagelse.

– Å beklage er noen ganger det enkleste du kan gjøre: du beklager, snur ryggen til, og jobben er gjort, sa han, og la til at landet burde ta ansvar for fortiden for å bygge en bedre framtid.

I desember i fjor beklaget Nederlands statsminister Mark Rutte for deres 250 år med slaveri-historie på vegne av landet.