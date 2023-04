FN: Ingen tegn på at partene i Sudan er klare for forhandlinger

I Khartoum i Sudan er flere hus fullstendig ødelagt av kampene som herjer. Det ser ikke ut som de stridende partene er klare for forhandlinger, mener FN. Foto: Marwan Ali / AP / NTB

NTB

Selv om våpenhvilen i Sudan ser ut til å holde, er det ingen tegn til at de stridende partene er klare til å sette seg ved et forhandlingsbord, ifølge FN.

Den USA-forhandlede våpenhvilen ser ut til å holde i enkelte deler så langt, sier FNs spesialutsending i Sudan, Volker Perthes, til FNs sikkerhetsråd tirsdag.

– Men det er ikke tegn til at de stridende partene er klare til å ta fatt på seriøse forhandlinger, noe som tyder på at begge tror det er mulig å sikre en militær seier over den andre, sier han, og legger til:

– Dette er en feilberegning.

Flere hundre mennesker er drept i kampene, som brøt ut 15. april. I hovedstaden Khartoum og andre deler av Sudan har det vært intense kamper mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF.

USAs utenriksminister Antony Blinken kunngjorde mandag at partene var enige om en tre dager lang våpenhvile, etter flere dager med intense forhandlinger. Begge de stridende partene har bekreftet våpenhvilen.