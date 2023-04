Våpenhvilen i Sudan ser ut til å overholdes

En mann går forbi et hus som ble truffet av angrepene i Khartoum. De stridene partene ser ut til å overholde våpenhvilen, ifølge medier. Foto: Marwan Ali / AP / NTB

NTB

Våpenhvilen som trådte i kraft i Sudan natt til tirsdag, ser ut til å bli overholdt av partene. Samtidig advarer WHO etter at et laboratorium ble okkupert.