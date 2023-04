Ukjent argentiner rystet Real Madrid – første med fire mål mot storklubben på 2000-tallet

Taty Castellanos jubler for det første målet. Det kom tre nye fulltreffere fra argentineren. Foto: Joan Monfort / AP / NTB

NTB

Valentín «Taty» Castellanos (24) scoret fire (!) ganger for lille Girona mot giganten Real Madrid i La Liga tirsdag kveld. Kampen endte 4-2.

Det var heller ikke noe B-lag som møtte opp mot den nyopprykkede klubben.

Luka Modric, Toni Kroos og Federico Valverde var på midtbanen, og på topp var Vinícius Júnior og Marco Asensio. De fikk se Castellanos score fire mål mot Read Madrid.

Det har ingen klart i den spanske ligaen på denne siden av årtusenskiftet, ifølge Opta.

Argentineren spilte under den norske treneren Ronny Deila i New York City. Castellanos hadde flest målpoeng i den amerikanske ligaen i 2021: 19 mål og åtte assist.

Før tolv minutter var spilt, rullet hjemmelaget opp et vakkert angrep. I boksen var Castellanos og headet inn sitt åttende mål for sesongen. Det skulle bli ni og ti og elleve i løpet av den utrolige kampen.

Tolv minutter senere løp argentineren seg fri i bakrom og banket inn 2-0.

– Hva i alle dager, utbrøt TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Mer skulle komme fra den utlånte spilleren fra MLS-klubben New York City. Først reduserte Vinicius Jr. på en heading elleve minutter før pause.

Snaut 40 sekunder ut i 2. omgang havnet ballen i beina hos Castellanos igjen, og hattricket var fullbyrdet.

Etter 62 minutter sto det 4-1, og sjokket ble enda større for de 13.300 tilskuerne som ser laget sitt på det øverste nivået i Spania for kun tredje gang. For tredje gang slo de giganten Real Madrid.

Lucas Vázquez reduserte fem minutter før slutt.

De hvitkledde fra hovedstaden er elleve poeng bak Barcelona. Real Madrid har også én kamp mer spilt.