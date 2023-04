Sverige utviser fem russiske diplomater

Norge utviste tidligere i måneden 15 ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo (bildet) og anklaget dem for å drive spionasje og etterretningsvirksomhet. Tirsdag kunngjorde Sverige at de utviser fem russiske diplomater. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Sverige har besluttet å utvise fem russiske diplomater, opplyser utenriksminister Tobias Billström SVT Nyheter.

– Aktivitetene deres på svensk territorium har vært uforenlig med deres status som diplomater, sier Billström.

Russlands ambassadør i Sverige, Viktor Tatarintsev, ønsker ikke å kommentere beslutningen.

– Ingen kommentar, sier han til SVT.

Det svenske sikkerhetspolitiet har tidligere hevdet at hver tredje diplomat ved den russiske ambassaden i Stockholm i virkeligheten jobber for en av Russlands etterretningsorganisasjoner, og at de utgjør en trussel mot svensk sikkerhet.

– Dette er statsansatte individer som helt enkelt har i oppdrag å innhente informasjon og påvirke et land i den retning man ønsker, sier sjefen for Säpos avdeling for kontraspionasje, Daniel Stenling, i et intervju i forbindelse med TV-serien «Skyggekrigen» om russisk etterretningsvirksomhet i Norden. Serien er laget i samarbeid mellom SVT, NRK, DR og YLE.

Norge utviste for to uker siden 15 ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo og hevdet at de var etterretningsoffiserer.

– Hensikten er å beskytte norske interesser mot skadelig russisk etterretningsvirksomhet. Vi har fulgt med på dem i lengre tid, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i den forbindelse.

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. Det tar vi på alvor, og vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet. Vi vil ikke tillate at russiske etterretningsoffiserer opererer under diplomatisk dekke i Norge, sa hun.

Sverige tre russiske diplomater i april 2022, da som en reaksjon på den russiske invasjonen av Ukraina. EN rekke europeiske land utviste da russiske dipolmater.