HRW: Iranske sikkerhetsstyrker torturerer og dreper mindreårige

NTB

Iranske sikkerhetsstyrker har drept, pågrepet og torturert en rekke barn og unge siden det brøt ut protester mot regimet sist høst, ifølge Human Rights Watch.

Protestene ble utløst av at den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i september i fjor.

Minst 537 demonstranter skal siden være drept, blant dem 68 mindreårige som protesterte mot regimets strenge krav til kleskode for jenter og kvinner. 13 år gamle Omid Sarani ble drept av en kule i hjertet da sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter i byen Zahedan 30. september.

– Bruk av angrepsvåpen mot demonstranter som løper unna etter å ha kastet stein fra avstand, er ulovlig, slår Human Rights Watch fast.

17 år gamle Abolfazl Adinezadeh led samme skjebne en uke senere da han ble skutt fra kloss hold med haglgevær under en demonstrasjon i Mashhad. Familien ble truet med straffeforfølgelse dersom de klaget.

Iranske myndigheter skal også ha truet familiene til andre barn som er drept eller såret av sikkerhetsstyrker, blant dem 15 år gamle Asra Panahi. Hun ble slått til døde 12. oktober.

Familiene til 16 år gamle Hasti Hossein Panahi, som har ligget i koma siden hun ble banket opp 9. november, og til ni år gamle Kian Pirfalak som ble skutt og drept en uke senere, har også fått klare advarsler.

Lange dommer

Ifølge Human Rights Watch blir mindreårige pågrepet, avhørt og dømt på sviktende grunnlag uten at familiene får anledning til å velge forsvarere for dem. De blir også stilt for ordinære domstoler, ikke ungdomsdomstoler slik loven pålegger.

Flere mindreårige ble tidligere i år dømt til 25 års fengsel, men Irans høyesterett har siden opphevet disse dommene og sakene mot dem skal nå behandles på nytt.

Minst 28 mindreårige er tiltalt for «fiendskap mot Gud» og «korrupsjon på jorden», løst definerte forbrytelser som i henhold til iransk lov kan straffes med døden eller amputasjon av høyre hånd og venstre fot.

Mange ungdommer har sittet i varetekt i ukevis uten at familiene har fått vite om det, og flere løslatte har blitt nektet å returnere til skolen. Familiene til flere er også fratatt sosiale ytelser, noe som har tvunget ungdommene til å begynne å arbeide.

Nåler under neglene

Human Rights Watch dokumenterer i detalj hvordan mange iranske barn og unge ikke bare har vært utsatt for dødelig voldsbruk i forbindelse med demonstrasjoner, men også har blitt utsatt for grov mishandling og tortur i fangenskap.

En 17 år gammel gutt ble ifølge familien banket opp og utsatt for grovt seksuelt misbruk, mens en jente forteller at det ble satt fyr på klærne hennes og at hun ble pisket og slått under avhør.

En annen mindreårig gutt ble torturert med nåler under neglene, og to andre barn ble torturert til å oppgi hvor andre familiemedlemmer befant seg.

En 16-åring forsøkte to ganger å ta sitt eget liv etter at han under avhør ble banket opp, utsatt for elektriske støt og seksuelt misbruk.

Sprøyte i armen

I januar ble to brødre på 17 og 19 år pågrepet i Zahedan. Der satt de i varetekt i 21 dager og ble torturert til å gi opplysninger om faren.

Den yngste av brødrene kunne etterpå ikke gå på grunn av skader under føttene, og han fortalte også om seksuelle overgrep, tortur med elektriske støt og drapstrusler.

En annen tenåring fikk en sprøyte i armen og ble fortalt at han enten kom til å dø eller bli lam dersom de tømte innholdet i den. Da gutten endelig ble sluppet fri fikk han beskjed om å holde seg unna skolen.

– Selv om du tar en mastergrad skal vi sørge for at du aldri får jobb, var beskjeden han fikk. Ifølge en slektning sluttet gutten på skolen og jobber nå ti timer hver dag.

Selvmord

I november skal en mindreårig ha tatt livet sitt etter å ha blitt torturert i Tabriz, og andre forteller hvordan de ble pisket under avhør til de besvimte.

Flere ungdommer forteller om grov tortur og seksuelle overgrep de ble utsatt for mens de satt i Revolusjonsgardens varetekt i Zahedan, noen av dem etter å ha blitt anklaget for å ha båret «protestplakater».

En ung jente forteller hvordan hun og flere andre mindreårige ble pågrepet vest i Iran og anklaget for forsøk på ildspåsettelse.

– De visste at vi ikke hadde noe med det å gjøre, men banket oss så hardt opp at vi til slutt tilsto likevel, forteller hun.

Det brutale avhøret pågikk ifølge jenta i timevis, der hun satt bakbundet på en stol med en sekk over hodet. Mens torturen pågikk kunne hun også høre mishandlingen av barn i naborommene, blant dem en 16 år gammel gutt som ble utsatt for elektriske støt.

Senere ble jenta overført til et kvinnefengsel der hun ble avhørt fra morgen til kveld, sju dager i strekk. Deretter ble hun holdt i varetekt i flere måneder, sammen med voksne som var straffedømt. Det strider både mot iransk lov og FNs barnekonvensjon. Hun venter nå på rettssaken, og tiltalen lyder på «fiendskap mot Gud».

Trues til taushet

Human Rights Watch har tidligere dokumentert hvordan 16 år gamle Nika Shakarami ble funnet drept, ti dager etter at hun forsvant under en demonstrasjon i Teheran.

16 år gamle Sarina Esmailzadeh døde av skadene hun fikk da hun ble banket opp av sikkerhetsstyrkene i Gohardasht.

Iranske myndigheter nekter ansvar og hevder at begge de to jentene døde etter å ha hoppet eller falt fra høye bygninger. Dette er også versjonen de har truet jentenes familier og fengslede familiemedlemmer til å holde fast ved.

I oktober stanset menn i sivile klær en 13 år gammel gutt som var på vei til butikken. Ifølge en slektning sjekket mennene sjekket telefonen hans, og uten forvarsel slo en av dem gutten i hodet slik at han besvimte.

Gutten våknet opp i en av Revolusjonsgardens bygninger der han ble avhørt og fikk spørsmål om familien. Da de ikke var fornøyde med svarene begynte de å torturere og true ham med kniv. Gutten fikk store skader, men familien tok ikke sjansen på å ta ham med til sykehus da han ble løslatt. I stedet hentet de en lege hjem, og han påviste blant annet ribbeinsbrudd.