President Joe Biden ventes å kunngjøre tirsdag at han stiller til gjenvalg. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB

President Joe Biden ventes å kunngjøre tirsdag at han stiller til gjenvalg som amerikansk president. Dermed starter en beinhard valgkamp for 80-åringen.

– Hold dere klare, sa Biden til amerikansk presse mandag, dagen før han ventes å melde på et videoopptak at han stiller til valg, akkurat slik han gjorde på dagen for fire år siden da han lanserte valgkampen som endte med seier over Donald Trump.

Etter en serie store seire i Kongressen og tunge utenrikspolitiske slag i løpet av sine første to år i Det hvite hus har han ingen seriøs rival blant demokratene.

Bekymring for alderen

Men han vil måtte svare på konstante spørsmål om alderen. Om han blir gjenvalgt, vil han være 86 år gammel når den andre perioden er over. Selv om han fikk godkjent i en legeundersøkelse i februar, mener mange også blant demokratene at han er for gammel.

70 prosent av alle spurte, inkludert 51 prosent av demokratene, mener at han ikke burde stille til gjenvalg, ifølge en meningsmåling gjort av NBC før helgen. 69 prosent oppgir alderen som iallfall én grunn til det.

Biden liker å svare på bekymringene, eller anklagene, med å si: «Bare følg med på meg», noe som betyr at folk må fokusere på hans politiske seire hjemme og at han har klart å samle en rekordstor vestlig allianse som svar på Russlands krig i Ukraina.

Samlet parti vs. kaos

I det neste halvannet året nyter Biden godt av alle fordelene det har å være sittende president og ha støtte av et samlet parti, mens Republikanerne så vidt har startet det som tegner til å bli en noe kaotisk primærvalgsesong.

Den overlegent mest sannsynlige motkandidaten til Biden er Donald Trump, trass i at han er den første tidligere eller sittende presidenten som er tiltalt for noe kriminelt, og som etterforskes for å ha forsøkt på ulovlig vis å omgjøre sitt valgtap mot Biden.

Mandag var Trump rask til å si sitt om mannen som slo ham sist.

– Etter et så katastrofalt og mislykket presidentskap er det nesten ikke til å forstå at det faller Biden inn å tenke på å stille til gjenvalg, sa han.

Yngre DeSantis

Den mest sannsynlige rivalen til 76 år gamle Trump er Florida-guvernør Ron DeSantis, med en lignende høyreorientert profil, men som er betydelig yngre med 44 år.

Biden ventes å beholde Kamala Harris som visepresident, den første svarte og første kvinne som er blitt visepresident i USA.

Om Biden brukte det akutte behovet for å redde amerikansk demokrati fra Trump som viktigste valgkamptema i 2020, vil han denne gang legge vekt på at han mener han har gjenopprettet USAs industri med nye jobber for arbeiderklassen.

Vinner når det gjelder

Andelen amerikanere som mener han gjør en god jobb, har aldri vært over 50 prosent det siste halvannet året. Men hver gang det virkelig telte, har han fått bedre resultater enn ventet, som i mellomvalget i fjor som gikk overraskende bra for demokratene.

Mens han kan framstå som kjedelig i forhold til den fargerike Trump, kan han legge vekt på sin moderate gammeldagse måte å framstå på som et hemmelig våpen i en ekstrem tid.

– Min far pleide å si: Joey, ikke sammenlign meg med den allmektige, sammenlign meg med alternativet, liker Biden å si.