Abort blir forbudt etter sjette uke i North Dakota

NTB

North Dakotas republikanske guvernør Doug Burgum har undertegnet en lov som forbyr abort i delstaten etter sjette uke, uten unntak for voldtekt eller incest.

Forbudet, som er et av de strengeste i USA, skulle tre i kraft umiddelbart, men en rettskjennelse i forrige måned blokkerer et slikt forbud inntil en sak om loven er i tråd med grunnloven, er avgjort.

Lovgiverne sa de uansett ville vedta loven for å sende et signal til domstolen om at folket i staten ønsker å begrense abort.

Tilhengerne av loven sier den vil beskytte alt liv, mens motstanderne sier den får alvorlige konsekvenser for kvinner og jenter.