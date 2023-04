13 drept da mobb angrep antatte gjengmedlemmer i Haiti

NTB

En menneskemengde angrep og brente til døde 13 antatte gjengmedlemmer i Haitis hovedstad etter å ha dratt dem ut av en politibil mandag.

Episoden er et tegn på hvor frustrert Haitis befolkning er over den økende lovløsheten i Port-au-Prince, der kriminelle bander har tatt kontroll over rundt 60 prosent av byen siden president Jovenel Moïse ble drept i 2021.

Politiet opplyser at de hadde stanset en minibuss i Canape Vert-nabolaget og hadde beslaglagt våpen fra de mistenkte da «de uheldigvis ble lynsjet av medlemmer av befolkningen».

Et vitne sier at de rasende menneskene tok gjengmedlemmene bort fra politiet, banket dem opp og drepte dem ved å sette fyr på bildekk rundt halsen deres. En AP-reporter så 13 brennende lik i gata.