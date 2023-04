Tysk domstol: Roger Waters får spille i Frankfurt

NTB

En tysk domstol har besluttet at Roger Waters, som var med på å starte Pink Floyd, likevel får holde konsert i Frankfurt den 28. mai.

Myndighetene i Frankfurt og delstaten Hessen har forsøkt å stanse konserten fordi de mener Waters har antisemittiske holdninger.

Bakgrunnen for saken er at konserten skal holdes i Festhalle, en arena som det tyske naziregimet brukte som oppsamlingsplass for over 3.000 jødiske menn i 1938. Her ble de mishandlet før de ble deportert.

Etter at myndighetene besluttet at Festhalle ikke kunne leies ut til Waters, gikk rockeartisten til retten. Mandag ble det klart at konserten skal få gå sin gang.

Domstolen begrunner avgjørelsen med «kunstnerisk frihet». Den vedgår at Waters bruker symbolisme som er inspirert av nasjonalsosialisme, men konkluderer med at dette muligens er «dårlig smak», og at det ikke er opp til domstolen å avgjøre dette. Den konkludere også med at Waters ikke bruker antisemittisk propagandamateriell.

Kjennelsen kan ankes, men det er ikke klart om myndighetene vil gå videre med saken.

Waters er blitt kritisert for sine forbindelser med BDS-kampanjen, som går inn for boikott av Israel og innføring av sanksjoner som følge av Israels okkupasjon av palestinske områder.

Det har vakt sterke reaksjoner at han under sine konserter har sluppet ballonger som er formet som en gris og med davidsstjernen på.

Waters, som for tiden er på sin avskjedsturné «This Is Not A Drill», spilte i Telenor Arena utenfor Oslo 11. og 12. april.