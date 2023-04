Finland: – Wagner-gruppen kan tjene på konflikten i Sudan

NTB

Den russiske leiesoldatgruppen Wagner kan komme til å tjene på konflikten i Sudan, mener Finlands utenriksminister Pekka Haavisto.

– Det er ikke rettferdig at alle utlendinger drar fra landet i denne situasjonen. Hvis vi drar, gir vi også rom for at Wagners styrker og Russland kan spille dette spillet, sier Haavisto.

Uttalelsen ble gitt da han mandag ankom EUs utenriksministermøte i Brussel.

En rekke vestlige land har evakuert sine diplomater og stengt sine ambassader etter at det brøt ut kamper i Khartoum for en drøy uke siden.

Kampene står mellom to tidligere allierte som sammen sto bak kuppet i 2021, og som leder henholdsvis regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF.

De siste dagene har blant annet CNN meldt at Wagner har forsynt RSF med raketter for å hjelpe gruppen i kampen mot landets regulære styrker.