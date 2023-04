Forskere kan ha løst gåten: Hvorfor hår blir grått

NTB

Forskere tror de har funnet ut hva som faktisk skjer når produksjonen av pigment stopper, og hårstrå blir grå. Har de rett, er det håp om å unngå grått hår.

Fargen på håret får vi fra stamceller i de øvre hudlagene. Noen av stamcellene utvikler seg til å produsere melanin. Slike såkalte melanocyttstamceller (McSC) har en unik evne til å bevege seg i hårsekkene, flytte seg mellom ulike rom der, og gi hvert enkelt hårstrå pigment. Forskere fant at under normal hårvekst beveger cellene seg kontinuerlig mellom ulike rom i hårsekken.

Den nye forskningen viser imidlertid at stamcellene som skal gi farge, må være på rett sted for å få pigmentet inn i hårstrået. Forskerne fant videre at stamceller kan bli sittende fast på feil sted i hårsekken, og dermed ikke får tilført hårstrået pigment. At melanocyttene setter seg fast, kan både være en del av naturlig aldring, eller skje på grunn av utskilling av stresshormon.

Mus og menn

Forskerne fra New York University Grossman School of Medicine har gjort de nye funnene etter studier på mus, som har samme melanocyttstamceller i huden som også mennesker har.

I studien nylig publisert i Nature antyder forskerne at om deres funn på gråhårede mus stemmer for mennesker også, kan det bety at det er mulig å reversere eller forhindre grått hår.

Når et hårstrå blir gammelt og faller av, vokser nytt hår ut av samme hårsekk, der det får farge. Men med alderen får vi et økende antall «fastkjørte» stamceller som skulle gitt pigment. Dermed blir mer og mer av håret grått.

Hårsekker og hårtype er ulike, og hver har sitt løp. Derfor er det slik at noen hårstrå gråner tidligere enn andre.

Flytte tilbake

Postdoktor Qi Sun ved NYU Langone Health beskriver metoden han ser for seg kan gjøre grått hår farget igjen. Er det slik at også melanocytter hos mennesker setter seg fast, er det potensial for å hjelpe slike stamceller slik at de kan bevege seg i hårsekken igjen eller flyttes på plass.

Planen videre for forskerne er å finne en metode: enten gjenopprette plastisiteten hos melanocyttene, slik at de selv kan bevege seg igjen, eller finne ut hvordan man kan flytte på dem.

De siste årenes hårforskning har gitt et nytt syn på grå sveis. for registrerte man at de fleste mennesker får grått hår i en eller annen grad utover i livet. Forskere har hevdet at det skyldes at stamcellene som gir pigment, dør. Men ny forskning tyder på at så ikke er tilfelle.

Forskerne ved Columbia University slo i 2022 fast at gråning av hår hos mennesker kan knyttes til stress og at det er en prosess som kan reverseres.

En undersøkelse av hele lengder av hår viste nemlig at hår kunne være grå i tuppen og likevel ha farge innerst ved roten – det er dermed mulig at grått hår kan få tilbake fargen.