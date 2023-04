Russland holder presidentvalg neste år til tross for krigen

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sier at presidentvalget i 2024 skal gå som planlagt. Foto: Kreml Pool Photo via AP / NTB

Russland holder fast på tidsplanen om å holde presidentvalg tidlig i 2024, til tross for «spesialoperasjonen» i Ukraina, opplyser en talsmann for Kreml.

– Valget finner sted som planlagt, sier Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået Interfax. Peskov viser til at president Vladimir Putin gjorde dette klart i sin tale til nasjonen i februar.

Ikke desto mindre har det vært mange spekulasjoner om hvorvidt krigen vil føre til utsettelse eller regelrett avlysning av valget. Valgsjef Ella Pamfilova beskylder Vesten for å sabotere gjennomføringen.

– Enorme summer er brukt på dette, særlig av USA, sa Pamfilova under et arrangement på et universitet i den østlige byen Khabarovsk mandag.