Tysk fly med Sudan-evakuerte har landet i Berlin

NTB

Det første tyske flyet med evakuerte fra Sudan landet tidlig mandag morgen i Berlin. 101 personer var om bord.

Flyet, et Airbus A321, hadde fraktet de evakuerte via militærbasen Al Azrak i Jordan, som det tyske militæret bruker som et knutepunkt. Over 1.000 soldater fra det tyske forsvaret deltar i operasjonen.

Så langt er 303 personer blitt evakuert fra Sudan av det tyske militæret, opplyser en kilde i militæret til nyhetsbyrået Reuters.

En rekke land, deriblant Norge, har satt i gang et omfattende arbeid med å evakuere diplomater og andre borgere ut av landet både via kjøretøy, fly og skip.

Tre norske diplomater ble evakuert søndag, og ifølge UD befinner det seg rundt 80 nordmenn i Sudan.