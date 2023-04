Oberstløytnant: Dette vil avgjøre Ukraina-krigen

Ukraina hevder en motoffensiv snart vil finne sted. En norsk ekspert mener det er flere faktorer som avgjør om ukrainerne vil lykkes med offensiven.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen tror en ukrainsk motoffensiv er nært forstående.

– Jeg tror det, men vet ikke. Den kommer når den kommer. Ut fra vær og føre, vil bakken snart være tørr og bære store avdelinger med pansrede kjøretøy. Da er det praktisk mulig å sette i gang. Men så kommer et an på hva og hvordan Ukraina vil gjennomføre offensiven, sier han til ABC Nyheter.

Oberstløytnanten mener at den ventede offensiven nok vil komme som en balanse mellom hvilke ambisjoner ukrainerne har, når styrkene er klare og hvordan Russlands forsvar i de ulike områdene vurderes.

– De må finne den beste balansen mellom hva som er strategisk optimalt og hva som er praktisk mulig med de styrkene de har. Selv da vil det være en stor grad av usikkerhet når beslutningen tas, sier Ydstebø.

Sikkerhetstopp: Kun snakk om tid

Tirsdag uttalte den ukrainske sikkerhetstoppen Oleksij Danilov at det kun er et tidsspørsmål før Ukraina starter den varslede motoffensiven mot Russland.

– Det er kun snakk om tid før landet har oppnådd det militære nivået som er nødvendig for å sette i gang offensiven, sa Danilov i et intervju med nyhetsbyrået AP.

Ydstebø vurderer det slik at det er flere faktorer som avgjør om Ukraina vil lykkes med sin offensiv.

– Det kommer mye an på hvor store ambisjoner de har ut ifra de ressursene de kan sette inn, og ikke minst hvor godt russerne klarer å forsvare seg.

Ydstebø sier at han antar at de ukrainske styrkene kommer til å prøve å angripe russerne indirekte, blant annet ved å gå mot kritiske forsyningslinjer.

– Slik ukrainerne gjorde ved Kharkiv og Kherson i fjor høst. Det vet nok russerne også, og ventes å ville forsvare disse mer aktivt enn i fjor. Ukraina må nok finne en balanse mellom å angripe, binde og slite ned de russiske kampstyrkene, og samtidig ødelegge kritiske ressurser i russernes bakre områder, understreker oberstløytnanten.

– Ekstremt ressurskrevende

Oberstløytnant Palle Ydstebø tror den ukrainske stridsevnen til syvende og sist vil være med på å avgjøre krigen. Les mer Lukk

Avslutningsvis peker Ydstebø på at det er mengde andre usikre forhold. Han trekker frem kampmoral og motivasjon.

– Det vil først vise seg når offensiven starter, og kan ha avgjørende betydning for utfallet begge veier. Krigen er en ekstremt ressurskrevende utmattelseskrig. Til sjuende og sist regner jeg med at det er kombinasjonen av vestlig militær bistand, og ukrainsk motivasjon og stridsevne som vil avgjøre krigen. Eller en mangel på ressurser som gjør at de kjører seg fast og krigen drar ut i det uendelige, sier han.

De siste månedene har krigen vært konsentrert rundt byen Bakhmut øst i Ukraina. Kampene har vart i over åtte måneder uten at frontlinjene har beveget seg noe særlig. Slaget er det lengste og blodigste i krigen så langt og har trolig kostet titusener av soldater livet både på ukrainsk og russisk side.