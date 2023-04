NBC-sjef går av etter anklager om upassende oppførsel

NTB

Toppsjefen i NBC Universal, Jeff Shell, går av etter anklager om upassende oppførsel, melder eierselskapet Comcast.

I en kort pressemelding sier Shell at søndag blir hans siste arbeidsdag etter det han kaller et upassende forhold til en kvinne i bedriften.

Shell er den siste i en lang rekke kjente figurer i USAs medieverden som går av som følge av upassende oppførsel, særlig forhold til kvinnelige ansatte eller seksuell trakassering. Blant de mer kjente er Jeff Zucker i CNN.

I NBC hadde Shell ansvaret for selskapets nyheter og underholdning på TV, et filmproduksjonsselskap, viktige operasjoner for produksjon av sport og nyheter og andre tjenester.