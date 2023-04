Massiv innsats for å hente utlendinger ut av Sudan – ingen våpenhvile

NTB

Norges diplomater er evakuert fra Sudan, og en rekke land har klart å evakuere diplomater og andre borgere på tross av kampene i hovedstaden Khartoum.

Kampene i Sudan raste søndag med uforminsket styrke på niende dagen. Våpenhvilen som ble kunngjort i forbindelse med den religiøse høytiden i helgen, er ikke overholdt av partene.

Kamphandlingene pågikk i Khartoum og Omdurman, en stor by tvers over Nilen fra hovedstaden. Den internasjonale flyplassen er lammet, og flere sivile fly er ødelagt. Den ene rullebanen er skadd. Også lokale flyplasser er ute av drift.

EUs utenrikssjef Josep Borrell har vært i kontakt med de rivaliserende lederne og innstendig bedt om en umiddelbar våpenhvile.

Glad og lettet

– Jeg er glad og lettet over at våre tre norske diplomater nå er i trygghet etter å ha vært fanget i kamphandlingene i Khartoum i en uke, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sent søndag ettermiddag.

Det er foreløpig ukjent hvordan de tre norske diplomatene kom seg ut av Sudan. Franske myndigheter opplyste kort tid tidligere at de hadde evakuert 100 personer fra Frankrike og andre land, ifølge nyhetsbyrået AFPs kilde. Ytterligere 100 skulle angivelig hentes med et annet fransk fly senere på kvelden.

Evakueringsarbeidet omtales som krevende. Hele den siste uken har det vært harde kamper mellom Sudans regjeringsstyrker og den paramilitære gruppen RSF i Khartoum og andre steder i landet.

Rundt 80 norske

Samtidig opplyser norske UD at det nå er registrert rundt 80 norske borgere i Sudan. UD kartlegger ulike alternativer for å bistå med utreise i samarbeid med andre europeiske land.

En rekke land har satt i gang et omfattende arbeid med å evakuere diplomater og andre borgere ut av landet både via kjøretøy, fly og skip.

Hovedflyplassen i den sudanske hovedstaden har vært åstedet for mange av de harde kampene, og flyplassen er kontrollert av RSF.

Mye av evakueringsarbeidet skjer fra havnebyen Port Sudan, som ligger rundt 850 kilometer fra Khartoum.

Omfattende arbeid

Statsminister Rishi Sunak fortalte søndag at Storbritannias diplomater og deres familier er ute av byen.

Så mange som 1.200 personer fra den britiske hæren, marinen og luftforsvaret deltok i operasjonen, ifølge forsvarsminister Ben Wallace. Evakueringen ble gjennomført i samarbeid med USA, Frankrike og andre allierte land.

USA sendte inn spesialstyrker i helikoptre som klarte å hente ut amerikanske diplomater tidlig på natten.

Evakuerer med fly

Tyskland er også i gang med evakueringen av sine diplomater og andre borgere. Sent søndag kveld bekreftet det tyske forsvaret at 101 personer er evakuert fra Sudan i et fly som er på vei til Jordan. Ytterligere to tyske fly er framme i Sudan for å evakuere folk.

Ifølge nyhetsbyrået DPA er planen at til sammen 300 tyske statsborgere skal flys ut, og tyskerne vil også ta med seg borgere fra andre land så langt det lar seg gjøre.

Over 1.000 soldater fra det tyske forsvaret deltar i operasjonen.

Blant land som også forbereder evakuering av sine borgere, er Nederland og Hellas. Tyrkia forsøkte å evakuere sine borgere søndag morgen, ifølge nyhetsbyrået AP. Operasjonen måtte utsettes etter eksplosjoner nær en moské der tyrkiske borgere etter planen skulle møte opp.

– Bruker alle virkemidler

I Sverige godkjente Riksdagen søndag en plan om å sende soldater inn i Sudan for å evakuere svenske borgere. Vedtaket åpner for at Sverige kan sende en styrke på hele 400 personer inn i Sudan.

Utenriksminister Tobias Billström sa litt senere at det svenske forsvaret allerede var i gang med operasjonen.

– Skjøt mot franske biler

Situasjonen i den sudanske hovedstaden er svært risikofylt. Fly, kamphelikoptre og hard skyts brukes i krigføringen.

RSF og regjeringshæren anklager hverandre for å ha angrepet en fransk kolonne. De hevder begge at en fransk borger ble såret, noe som ikke er bekreftet av franske myndigheter.

En irakisk statsborger ble drept i en separat hendelse søndag, og Egypt sier en av deres diplomater ble skutt og såret.

Flere hundre drept

USAs operasjon begynte lørdag da tre amerikanske transporthelikoptre og andre luftfartøy tok av fra en base i Djibouti. De tanket drivstoff i Etiopia før de fløy det siste stykket til Khartoum.

RSF hevdet at de hjalp amerikanerne, men dette avvises av amerikanske myndigheter.

– De samarbeidet i den forstand at de ikke skjøt på våre styrker i løpet av operasjonen, sier John Bass i USAs utenriksdepartement.

Minst 420 mennesker er drept og 3.700 såret siden kampene i Sudan begynte forrige lørdag, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag. De reelle tallene kan være langt høyere.

Våpenhvile brutt

Regjeringshæren og RSF hevdet at de inngikk våpenhvile i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr, men kampene har likevel fortsatt.

TV-bilder fra Khartoum søndag viste tykk røyk som steg opp over byen. Skuddvekslinger kunne høres i flere bydeler. Samtidig var både telenett og internett nede i store deler av Sudan, ifølge tjenesten NetBlocks.

Ikke bare utenlandske diplomater, men også sudanske sivile forsøkte desperat å komme seg ut av Khartoum.

Saudi-Arabia var først ute med å melde om en vellykket evakuering i helgen. 91 saudiarabere og 66 personer fra andre land klarte lørdag å komme seg til Port Sudan ved Rødehavet og videre med et marinefartøy.