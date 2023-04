Rapport: Ukrainske styrker skal ha rykket fram ved Dnipro-elva

NTB

Ukrainske styrker skal ha rykket fram til østbredden av Dnipro-elva i den delvis frigjorte regionen Kherson, heter det i en analyse fra en vestlig tenketank.

Det amerikanske instituttet for studier av krig (ISW) offentliggjorde søndag geodata og meldinger fra russiske bloggere som indikerer at ukrainske styrker har gått i stilling på østsiden av Dnipro, i et område som tidligere var kontrollert av russiske soldater.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Det er første gang man på vestlig hold har registrert ukrainske posisjoner på dette stedet, men omfanget av denne forflyttingen er høyst uklar. Det er helt uvisst om det som nå er oppdaget, er en forsmak på den mye omtalte offensiven som Ukraina angivelig skal sette i gang på våren.

Russiske styrker trakk seg helt ut av Kherson og vestbredden av Dnipro i august i fjor etter en ukrainsk framrykking. Målet var angivelig å samle styrkene på den andre bredden av elva for å hindre at ukrainerne tok seg over. Det er her det nå skal være oppdaget ukrainske stillinger.

I analysen skriver ISW at utviklingen kan tyde på at de russiske styrkene trekker seg vekk og heretter konsentrerer seg om byene.

Det ukrainske forsvaret er forsiktig med å kommentere rapporten.

– Det vanskelige arbeidet fortsetter, sier en talskvinne og legger til at situasjonen ved den store Dnipro-elva er svært komplisert. Hun sa søndag at situasjonen i området vil tjene på mindre informasjonsstøy og oppfordret ekspertene ved ISW om å være tålmodige.