Wagner-sjef hevder at sønnen til Putin-talsmann kjempet i Ukraina

Sønnen til president Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, skal ha tjenestegjort i Ukraina sammen med leiesoldater i Wagnergruppen. Foto: Kreml Pool Photo via AP / NTB

NTB

Sønnen til Kreml-talsmann Dmitrij Peskov skal ha kjempet i Ukraina sammen med leiesoldater i Wagner-gruppen, sier Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin.

Peskov opptrer ofte som president Vladimir Putins egen pressetalsmann og skal ha henvendt seg personlig til Prigozjin for å snakke om sønnens krigstjeneste.

Wagner-sjefen sier han frarådet Peskov å la sønnen tjenestegjøre i de regulære styrkene. Prigozjin har gjentatte ganger kritisert den russiske hæren for dårlig utstyr, svak ledelse og mangelfull innsats på slagmarken.

Prigozjin sa også at barna til medlemmer av den russiske eliten sniker seg unna krigstjeneste ved at foreldrene gjemmer dem bort. Sønnene til ledende politikere blir sendt til universiteter der de blir fritatt for krigstjeneste, mens barn av arbeidsfolk dør i krigen, framholdt Prigozjin.

Wagner-sjefen har ikke lagt fram noen dokumentasjon om sin framstilling av kontakten med Peskov. Pressetalsmannen, som ellers er rask til å reagere på utspill, har ikke kommentert uttalelsene som i helgen ble gjengitt av flere statlige medier.

Peskovs sønn, Nikolaj Peskov, bodde i mange år i Storbritannia under navnet Nikolai Choles. Han har fortalt tabloidavisen KP i Moskva at han har tjenestegjort i Luhansk-regionen av pliktfølelse.

Avisen har vist et bilde av 33-åringen i full uniform. Kritikere tviler på historien og sier at dette ikke beviser at han faktisk deltok i krigen.

Prigozjin sier at Peskovs sønn tjenestegjorde som artillerisoldat i Luhansk-regionen under falskt navn etter tre ukers opplæring. Wagner-sjefer roser hans militære innsats og betegner den som eksemplarisk.