Baltiske land i harnisk over kinesisk uttalelse

Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis sier at den kinesiske uttalelsen forklarer hvorfor de baltiske land ikke har tillit til at Kina skal kunne opptre som mekler i Ukraina-krigen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

De tre baltiske landene reagerer kraftig på en uttalelse fra Kinas ambassadør i Paris om at tidligere sovjetrepublikker ikke egentlig er selvstendige nasjoner.

Latvias utenriksminister Edgars Rinkevics skrev på Twitter lørdag kveld at han har bedt den kinesiske chargé d'affaires møte i utenriksdepartementet mandag for å forklare seg om uttalelser som fra latvisk side betegnes som fullstendig uakseptable.

– Vi forventer en forklaring og en full tilbaketrekking av denne uttalelsen fra kinesisk hold, sier utenriksministeren i Latvia, et land som er medlem av både EU og Nato.

TV-intervju

Det var i et intervju med fransk fjernsyn at den kinesiske ambassadøren til Frankrike, Lu Shaye, stilte spørsmål ved suvereniteten til land som tidligere var en del av det for lengst oppløste Sovjetunionen.

Programlederen framholdt at Krim-halvøya, som ble okkupert av Russland i 2014, fortsatt er en del av Ukraina i henhold til internasjonale konvensjoner.

Til dette repliserte Lu at internasjonale rettsregler sier at land i det tidligere Sovjetunionen ikke har noen fastlagt posisjon siden det ikke er noen internasjonal avtale som konkretiserer deres status.

Komplett uforståelig

– Den kinesiske diplomatens uttalelse er komplett uforståelig, og vi fordømmer slike bemerkninger rettet mot et uavhengig og selvstendig land, sier Estlands utenriksminister Margus Tsahkna.

I Litauen tvitret utenriksminister Gabrielius Landsbergis: Hvis noen fortsatt lurer på hvorfor de baltiske land ikke har tillit til at Kina skal kunne mekle fram en fred i Ukraina, så merk at her har vi en kinesisk ambassadør som hevder at Krim er russisk og at våre grenser ikke har noen rettslig status.

Frankrikes utenriksdepartement sier at de har merket seg uttalelsen med beklagelse. En talsperson sier det er opp til Kina å klargjøre om dette er et offisielt kinesisk synspunkt.