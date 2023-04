Svensk filosof mener at Putin har lært å lyve av Hitler

Her gjør Vladimir Putin korsets tegn under et besøk i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva nå i den russiske påsken 2023.

Bård Amundsen - Forskning.no

Adolf Hitlers idé i boka «Mein Kampf» var at massene i folket lettere vil falle for en skikkelig stor løgn, enn bare en liten løgn.

Artikkelen er først publisert av forskning.no.

Akkurat nå deltar flere hundre tusen russiske soldater i en krig i Ukraina.

Samtidig hevder Russlands president Vladimir Putin at det ikke foregår noen krig. Det Russland har satt i verk i Ukraina er bare en «spesialoperasjon».

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Ord som «krig», «angrep» og «invasjon» er ikke tillatt å bruke når russiske medier rapporter om det Russland gjør i Ukraina.

Putin og russernes hensikt med spesialoperasjonen er å frigjøre Ukraina fra «nazister». Det er også en helt åpenbar løgn.

Hvem disse nazistene er, går ikke Putin nærmere inn på.

Lett for Putin å lyve

– I autoritære og totalitære regimer har det alltid vært lettere å lyve, ettersom det ikke finnes frie og granskende medier, sier den svenske filosofen Anna-Karin Selberg i en pressemelding.

Hun er forsker ved Södertörns högskola, der flere av forskerne nå er opptatt av Russland og Ukraina.

Selberg mener at når Vladimir Putin lyver, så ligner løgnene hans litt på de løgnene Donald Trump kom med om at det var han som hadde vunnet det siste presidentvalget i USA.

Dette påsto Trump, på tross av ubestridelige bevis som sa det motsatte.

Mange trodde på Trump og mange tror ham fortsatt.

Men Putins løgner er likevel større enn Trumps, påpeker filosofen. Dermed blir Hitler en bedre sammenligning.

Den store løgnen Stor løgn (tysk: g roße Lüge) er en propagandateknikk beskrevet av Adolf Hitler i boka «Mein Kampf» (1925).

En stor løgn må være så kolossal at folk flest ikke kan tro at noen er i stand til å fordreie sannheten så kraftig. Det hører med at Hitler selv påsto at det var jødene som løy på denne måten.

Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels er den som er mest kjent for å ha brukt teknikken med store løgner. Framfor alt da nazistene pisket opp en antisemittisk stemning i Tyskland. Slik la nazistene grunnlaget for Holocaust-utryddelsen av jødene.

Nazistene hevdet også at det i virkeligheten var jøder som kontrollerte både Storbritannia, USA og Russland. Kilde: Wikipedia

Hanna Arendt om løgn

I 2016 utpekte Oxford English Dictionary ordet post-sannhet ( «post-truth») til årets nyord.

Begrunnelsen var at «Vi lever i en tid der objektive fakta har mindre innflytelse på opinionen, enn uttalelser som appellerer til følelser og personlige oppfatninger.»

I sammenheng med krigen i Ukraina har ordet post-sannhet fått et nytt oppsving.

Men maktpersoners systematiske bruk av åpenbare løgner har altså mye dypere røtter enn Putin og Trump, påpeker Anna-Karin Selberg.

Hun trekker fram den tysk-amerikanske statsviteren og filosofen Hanna Arendt, som på 1940-tallet skrev om hvordan totalitære regimer hadde oppfunnet en helt ny type løgn.

– En vanlig løgn kan sies å være en feilaktig framstilling av virkeligheten.

– Men det Arendt beskrev, var en løgn som faktisk er i stand til å forandre virkeligheten, sier Selberg.

Trollfabrikk i St. Petersburg

I et eget forskningsprosjekt har hun sett nærmere på løgnene som er blitt spredt på internett av de russiske trollfabrikkene.

Ett eksempel er hvordan trollfabrikken som kaller seg Internet research agency (IRA) i St. Petersburg, spredte desinformasjon om Donald Trump og Hillary Clinton foran valget i USA i 2016.

Slik sørget de for å samle amerikanere til kampanjemøter under slagord som «Marsjer for Trump» og «Vekk med Hillary».

Litt sannhet i løgnene

– De fleste av oss lyver nå og da.

– Men Hitler mente at vanlige mennesker, altså hun som smålyver nå og da, har vanskelig for å forstå at noen kan lyve noe helt kolossalt.

– Det gjør at folk antar at det må finnes iallfall et korn av sannhet i disse løgnene.

Slik kan det også bli mange i et samfunn som kommer til å mene at det er verdt i lyte til noe som i virkeligheten er en kolossal løgn.

– Da Donald Trump var president i USA, så stilte journalister så godt som daglig spørsmål ved løgner han kom med.

Adolf Hitler nådde fram til mange i folket med løgnene sine. Ikke minst løgner om jødene. Les mer Lukk

Trumps løgner ble både faktasjekket, avslørt og de ble talt opp.

– Men dette førte også til at store og etablerte medier som New York Times og CNN brakte løgnene videre i beste sendetid. Slik fikk de mer spredning.

Anna-Karin Selberg peker på at strategien til aktørene bak de russiske trollfabrikkene, ikke bare handler om støtte til høyreorienterte politikere som Donald Trump. Gjennom sosiale medier forsøkte de også å samle støtte for motkandidaten hans Hillary Clinton.

– Deres egentlige hensikt var jo å splitte USA, påpeker den svenske filosofen.

– På samme måte jobber de nå trolig for å splitte Europa, mener hun.

Kilde:

Perspektiv Öst: «Putins propagandaplan har rötter ända ner i 40-talet», Södertörns högskola, 2023