Storbritannia har evakuert diplomater fra Sudan

Britiske soldater har evakuert britiske diplomater og deres familier fra Sudan, ifølge statsminister Rishi Sunak.

Statsministeren roser søndag diplomatene og soldatene som utførte operasjonen.

I forkant av operasjonen var britiske soldater og et militært luftfartøy utplassert på en base i et ikke navngitt land for å forberede evakueringen, ifølge Sky News.

En rekke land forsøker å evakuere sine borgere fra Sudans hovedstad under svært vanskelige forhold. I Khartoum har det vært harde kamper mellom regjeringsstyrker og en paramilitær gruppe i over en uke.

Amerikanske spesialstyrker klarte å hente ut amerikanske diplomater natt til søndag. Sverige planlegger å sende væpnede styrker inn i Sudan i en evakueringsoperasjon, og norske myndigheter har opplyst at de vurderer det samme.

Frankrike, Nederland og flere andre land har søndag sagt at de er i gang med forsøk på evakuering av egne borgere.