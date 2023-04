Slik blir kroningen av kong Charles av Storbritannia

NTB

Han har vært konge siden hans mor dronning Elizabeth døde i september. Men først nå skal kong Charles III av Storbritannia krones – i en storstilt seremoni full av pomp, prakt og tradisjoner.

I rundt 1.000 år har England og Storbritannias konger og dronninger blitt kronet i kirken Westminster Abbey i London i en seremoni som ikke har forandret seg stort.

Gjennom dronning Elizabeths tid som monark har det vært mange høytidelige seremonier og arrangementer som brylluper, feiringer og jubileum – men det er 70 år siden sist en monark ble kronet i Storbritannia.

Kongehuset har varslet at årets begivenhet vil bli noe mer beskjeden, men vil likevel gjennomsyres av tradisjoner og kronjuveler.

– Unik

Det er ikke et krav i loven at monarken blir kronet i Storbritannia – og seremonien i seg selv er uten sidestykke globalt.

– Hvordan seremonien gjennomføres når kong Charles blir kronet, er unik for dette landet og unik i hvordan den har overlevd århundrene, sier historiker Alice Hunt.

Ansvaret for at kroningen gjennomføres ligger på den som innehar embetet Earl Marshal, et av de mest høytstående i Storbritannia, og som i århundrer har vært innehatt av hertugen av Norfolk og Howard-familien.

I disse dager er det Edward Fitzalan-Howard som har embetet. Han er den nåværende hertugen av Norfolk og sto også bak gjennomføringen av dronning Elizabeths gravferd.

Overgang

Før var det nødvendig med en kroning for at en monark skulle anses som legitim etter loven. Men nå er kroningen mer en symbolsk gest som formaliserer monarkens forpliktelse til rollen, sier George Cross, som leder et forskningsprosjekt om kroninger ved Kings College i London til BBC.

Han mener løftene monarken avlegger under seremonien om å opprettholde lov og rettferdighet med barmhjertighet, er et unikt og spesielt øyeblikk.

– I en usikker verden hvor ledere bryter folkeretten hele tiden, må vår monark si «dette er de grunnleggende tingene som betyr noe», sier Cross.

Prosesjon

Kroningen starter ved at kong Charles og dronning Camilla ankommer Westminster Abbey i prosesjon fra Buckingham Palace – kongeprosesjonen. Prosesjonen på omtrent 2 kilometer blir noe kortere enn den dronning Elizabeth gjennomførte.

Over 6.000 soldater og andre militærpersonell skal delta i prosesjonen, har det britiske forsvarsdepartementet kunngjort.

Etter kroningsgudstjenesten i kirken vil kongen og dronningen fraktes tilbake til Buckingham Palace i en enda større, seremoniell prosesjon – kroningsprosesjonen. Her vil også andre medlemmer av kongefamilien delta.

Etterpå kommer kongen og dronningen sammen med resten av kongefamilien ut på balkongen på Buckingham Palace for å hilse folket og avslutte den offentlige kroningsdagen.

På denne stolen i kirken Westminster Abbey i London skal kong Charles krones.

Gudstjeneste

Kroningsgudstjenesten er en høytidelig, religiøs begivenhet og full av symbolikk.

Sittende på den historiske kroningsstolen, kjent som kong Edwards stol, vil han bli salvet av erkebiskopen av Canterbury. Erkebiskopen vil tegne omrisset av et kors på kong Charles hode, hender og bryst med en spesiallaget olje som har blitt religiøst innviet i Jerusalem. Oljen blir lagt på kroningsskjeen fra middelalderen.

Det er selve midtpunktet i seremonien og symboliserer at gud gir sin nåde til monarken.

Dette blir sett på som et privat øyeblikk, og TV-kameraene vil trolig rette seg mot andre deler av kirken når det skjer, slik de gjorde da dronning Elizabeth ble kronet i 1953.

– Det er lett under en religiøs seremoni at man lar ordene bare skylle over seg. Men hør på det som blir sagt rundt det som skjer under salvelsen, oppfordrer Hunt.

– Det er virkelig unikt og granske mektig, og har en lang, lang historie.

I denne vognen skal kong Charles og dronning Camilla fraktes til kroningsseremonien i Westminster Abbey. Det er samme vogn som dronning Elizabeth brukte da hun feiret 60 år på tronen.

Kronjuveler

Under seremonien vil også kronjuvelene tas i bruk. De symboliserer monarkens makt, autoritet og plikter i tillegg til Guds kraft.

Erkebiskopen vil også plassere den tunge St. Edwards-kronen, som har vært i bruk under kroningene siden 1600-tallet, på hodet til kong Charles. Men han vil ha en annen, lettere krone på hodet, kalt «Imperial State Crown», på seg idet han forlater Westminster Abbey.

De 2.000 gjestene til stede under kroningen vil bli spurt om de anerkjenner kong Charles som monark, og han vil også motta en kroningsring og bli bedt om å avlegge en ed der han sverger å opprettholde loven og Den engelske kirke.

Det er ikke bare Charles som skal krones. Hans kone, dronning Camilla, skal gjennom en enklere, mindre seremoni for å krones som dronning. Hun skal bære dronning Marys krone og vil holde et septer laget av elfenben.

Tre dager

Selve kroningen av kong Charles og dronning Camilla vil trolig bare ta noen timer, men det er satt av tre dager for å feire begivenheten i Storbritannia.

Søndagen skal det holdes en kroningskonsert på Windsor-slottet som vil sendes direkte på TV. Her skal blant annet Katy Perry, Take That, Lionel Richie og Andrea Bocelli opptre.

Konsertens midtpunkt blir når flere ikoniske steder i Storbritannia skal lyses opp ved hjelp av prosjektorer, lasere, droner og andre lyskilder – i det som kalles «Lighting Up the Nation».

I tillegg blir folk over hele landet oppfordret til å feire ved å samles til et måltid søndagen. Mandagen er en fridag, og da oppfordres folk til å melde seg til frivillig arbeid.