Burundis tidligere statsminister pågrepet

NTB

Burundis tidligere statsminister Alain-Guillaume Bunyoni er pågrepet i landet, sju måneder etter at han ble avsatt av presidenten.

Bunyoni ble pågrepet av etterretningsagenter på kvelden på sin 51-årsdag, opplyste Burundis menneskerettighetskommisjon og en høytstående sikkerhetskilde lørdag.

Han var statsminister fra midten av 2020 til september 2022. Da ble han kastet ut av president Evariste Ndayishimiye, som kom til makten i 2020.

Bunyoni ble fratatt statsministervervet noen dager etter at presidenten hadde advart om en kupplan. I en tale året før hadde presidenten sagt at han selv var blitt politisk isolert.

Bunyoni hadde lenge blitt sett på som de facto nummer to i regimet etter en politisk krise i 2015 og var politisjef og innenriksminister før han ble utnevnt som statsminister i 2020.

Menneskerettighetskommisjonen i landet opplyste lørdag at den hadde besøkt Bunyoni i fengsel og la til at han «har ikke blitt utsatt for noen form for tortur eller annet misbruk etter pågripelsen».

Ndayishimiye overtok presidentembetet etter det plutselige dødsfallet til forgjengeren Pierre Nkurunziza i 2020.

Nkurunzizas styre ble beskrevet som kaotisk og blodig. Han styrte landet fra 2005. Da han stilte til valg for en tredje periode i 2015, utløste det en voldsbølge som krevde 1.200 menneskeliv og drev 400.000 på flukt fra landet.