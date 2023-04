USAs ambassade i Sudan evakuert – flere land legger planer

USA evakuerte ambassaden sin i Khartoum natt til søndag. Dagen før var det fortsatt kamper i byen, til tross for at de stridende partene - landets hær og RSF-militsen - inngikk humanitær våpenhvile fredag. Foto: Marwan Ali / AP / NTB

NTB

USA har evakuert ambassaden sin i Sudan med hjelp fra amerikanske styrker og i samarbeid med den paramilitære RSF-styrken. Flere land planlegger evakueringer.

Evakueringen skjedde natt til søndag med seks luftfartøy der amerikanske diplomater og deres familier ble evakuert fra Sudan.

Det opplyser den paramilitære gruppen RSF. Ifølge RSF skjedde evakueringen i samarbeid mellom dem selv og amerikanske styrker.

USAs president Joe Biden bekreftet senere evakueringen. Han takker Djibouti, Etiopia og Saudi-Arabia for bistand, og han sier at driften ved USAs ambassade i Khartoum er midlertidig avviklet.

Antallet evakuerte amerikanere er ikke bekreftet, men ifølge APs kilder skal det ha dreid seg om rundt 70 personer. Etter evakueringen er ambassaden blitt stengt og det er uklart når USA kan gjenoppta funksjonene der.

Fredag inngikk motpartene i konflikten – RSF og regjeringshæren – en humanitær våpenhvile som sammenfalt med feiringen av avslutningen på den muslimske fastemåneden ramadan. Våpenhvilen skulle vare i tre døgn, men både fredag og lørdag var det fortsatt kamphandlinger i hovedstaden.

413 mennesker er drept og 3.551 såret siden kampene startet forrige lørdag, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag.

Sitter fast

RSF lover «fullt samarbeid med alle utenriksstasjoner og skal stille med alle nødvendige beskyttelsestiltak og ivareta trygg retur til hjemlandene».

Tidligere har militsgruppen sagt at den står klar til å delvis gjenåpne alle flyplassene i Sudan for å evakuere utenlandske statsborgere. Men det har ikke latt seg gjøre å bekrefte hvilke flyplasser RSF kontrollerer, melder det franske nyhetsbyrået AFP.

Regjeringshæren hevder at den har kontroll over alle flyplassene i landet, bortsett fra flyplassen i hovedstaden og i Nyala, som er regionhovedstad i Sør-Darfur.

Et stort antall mennesker sitter fast i Khartoum på grunn av kamphandlingene. I tillegg til at flyplassen er stengt, er også noen av veiene ut av byen sperret.

FN og flere land har bedt de rivaliserende militærlederne om å overholde både fredagens og tidligere dagers våpenhviler, uten at det har skjedd, og om å åpne trygge korridorer for sivile, samt for å få inn nødvendige forsyninger.

Med en stengt flyplass og et utrygt luftrom over Khartoum, har også tusener av utlendinger, blant dem ambassadeansatte, hjelpearbeidere og studenter, både i Khartoum og andre steder i Afrikas tredje største land, vært ute av stand til å komme seg unna.

Evakueringsplaner

Men lørdag startet Saudi-Arabia evakuering av statsborgere fra andre land. Landet evakuerte over 150 mennesker fra den sudanske havnebyen Port Sudan, med båt fra den saudiarabiske marinen over til Jeddah i Saudi-Arabia.

91 av de over 150 personene er saudiarabere. Resten er fra Kuwait, Qatar, De forente arabiske emirater, Egypt, Tunisia, Pakistan, India, Bulgaria, Bangladesh, Filippinene, Canada og Burkina Faso.

Jordan skal bruke samme rute for sine statsborgere.

Vestlige land ventes å sende fly for å hente sine statsborgere via Djibouti, men det er uklart når det vil være mulig, ettersom Sudans regjeringshær har sagt at det ikke lar seg gjøre å benytte flyplassene i Khartoum og Nyala.

Samtidig har USA gjort det klart at landet ikke kan hjelpe vanlige amerikanere med evakuering. USA kan ikke bistå i tilrettelegging av kolonner som kjører fra Khartoum til Port Sudan, og reising ut av Sudan vil skje på egen risiko, har USAs ambassade i den sudanske hovedstaden uttalt.

Det er anslagsvis 16.000 amerikanske statsborgere i Sudan.

Brutte våpenhviler

Hæren, under Abdel Fattah al-Burhans ledelse, og den rivaliserende paramilitære gruppen RSF; som ledes av Mohamed Hamdan Dagalo, har så langt ikke overholdt våpenhviler som er blitt inngått nesten daglig siden kampene startet 15. april.

Våpenhvilen som trådte i kraft fredag morgen, førte midlertidig til færre kamphandlinger gjennom kvelden, men det ble aldri helt stille. Lørdagen brøt det ut nye kamper som avbrøt det som skulle være en tre dager lang humanitær våpenhvile med start tidlig fredag morgen.

Hensikten med våpenhvilen var å la sivile kunne reise trygt på familiebesøk under id al-fitr-feiringen. Begge parter anklaget hverandre for å ha brutt våpenhvilen.

– Jeg har ikke noen problemer med våpenhvilen. Det er de som ikke respekterer den. Hvis de respekterer den, så skal vi også gjøre det, sa Dagalo til TV-stasjonen Al Arabiya sent lørdag kveld.

I en uttalelse sa Dagalo også at han har diskutert krisen med FNs generalsekretær António Guterres og at samtalen hadde «fokus på den humanitære våpenhvilen, trygge korridorer og beskyttelse av hjelpearbeidere».

Tidligere samme dag sa Burhan at han hadde blitt oppringt av ledere fra en rekke land for «å tilrettelegge og garantere trygg evakuering av statsborgere og diplomater».

Norge avventer

Evakueringene skulle starte i løpet av de kommende timene, uttalte Burhan og hans hær, som la til at USA, Storbritannia, Frankrike og Kina da hadde planer om å fly ut sine statsborgere med militærfly fra Khartoum.

Sør-Korea og Japan har tilsvarende planer.

Norge, Sverige, EU og Sveits har tidligere opplyst at de forbereder en mulig evakuering av egne borgere fra Khartoum – men at situasjonen fortsatt er for utrygg.

– Det er ikke mulig å bistå norske borgere til å reise fra Sudan nå, i en uoversiktlig situasjon med luftangrep, gatekamper og stengt flyplass, sa pressekontakt Guri Solberg i Utenriksdepartementet i Oslo lørdag ettermiddag.

Det er registrert rundt 60 personer med norsk tilknytning i Sudan. UD opplyser at evakuering av de tre diplomatene i Khartoum har høyeste prioritet.

Lørdag ba Sveriges regjering Riksdagen gi grønt lys til at en væpnet styrke kan bistå i en eventuell evakuering av egne og andre lands borgere fra Sudan.

Rundt 100 svenske statsborgere antas å befinne seg i Sudan. Danmarks utenriksdepartement anslår at det er rundt 30 dansker i landet.

Kupp, samarbeid og rivalisering

Dagalo og RSF har sin opprinnelse i Janjaweed-militsen, som ble beskyldt for omfattende overgrep mot sivile da den daværende regjeringen under tidligere president Omar al-Bashir satte Janjaweed til å slå ned på opprøret i Darfur tidlig på 2000-tallet.

I 2019 ble Bashir styrtet av hæren, med støtte fra RSF, etter tre tiår som følge av et større folkelig opprør. Hæren satte inn en overgangsregjering som besto av både militære og sivile og lovet valg.

Men i 2021 gjennomførte hærsjef Burhan, som i dag er landets de facto leder, og Dagalo, som har vært hans nestkommanderende, i fellesskap et kupp ved å kaste de sivile ut fra overgangsregjeringen.

RSF har fungert som regjeringshærens forlengede arm, og planen var at gruppen skulle innlemmes i landets hær i forbindelse med fredsforhandlingene og overgangen til en sivil regjering. Samtaler om å innlemme RSF i regjeringshæren pågikk før de to tidligere kuppartnerne 15. april barket sammen i væpnet konflikt.