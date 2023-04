Ekspert: Derfor roper Dmitrij Medvedev høyest av alle i Russland

Trusler om atomvåpen og tredje verdenskrig er blitt kjent kost fra Dmitrij Medvedev. En norsk ekspert tror dette er årsaken til Medvedevs gjentatte trusler.

Dmitrij Medvedev har i løpet av krigen i Ukraina kommet med en rekke trusler mot Europa og Ukraina, men er dette en bevisst strategi fra Russlands side? Medvedev er som regel den fra russiske maktapparatet som kommer med de hardeste utspillene, og i løpet av krigen har truslene kommet hyppig.

– Jeg tror kanskje det er mer trolig at dette er forsøk fra Medvedevs side på å posisjonere seg i Russland, sier John Færseth til ABC Nyheter.

Færseth er journalist og forfatter. Han har blant annet skrevet bøkene «Ukraina – landet på grensen» og «Fyrtårnet i øst – Putins Russland og vestlige ekstremister».

– Skyggetilværelse

Han understreker at det er vanskelig å si hva som foregår i Kreml og at det kun blir spekulasjoner.

– Da Medvedev var president ble han i Vesten ofte omtalt som mer liberal enn Putin. Dette var sannsynligvis ikke riktig, ettersom han invaderte Georgia i 2008. Siden 2012 har Medvedev levd i en skyggetilværelse, sier Færseth.

Medvedev var president i perioden 2008- 2012, etter å ha byttet posisjon med Putin, som var statsminister i tiden mellom sine økter som president. Fra 2012-2020 var Medvedev statsminister i Russland. I dag er Medvedev nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

– Mulig etterfølger etter Putin

Færseth mener det er vanskelig å si hvor viktig Medvedev er.

John Færseth mener det ikke er sannsynlig at Dmitrij Medvedev tar over etter Vladimir Putin.

– Han har kommet med sterke og bombastiske utsagn, spesielt om atomvåpen. I tillegg har han sagt at Kyiv er en russisk by og alltid har vært det. Medvedev regnes for å være en av haukene i Kreml, og han er blant de som helt klart er for å føre krigen hardere. Av russiske journalister hevdes det at Medvedev møter Putin oftere enn han har gjort på lenge, sier han.

Færseth sier videre at Medvedev blir nevnt som en mulig etterfølger av Vladimir Putin.

– Jeg mener det ikke virker særlig sannsynlig, men det er ikke godt å si. Lederen for det russiske sikkerhetsrådet, Nikolaj Patrusjev, er trolig den mektigste etter Putin, og har også blitt nevnt som mulig etterfølger.