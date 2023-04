Russisk opposisjon: Ny Navalnyj-rettssak til uka

NTB

En ny rettssak mot den fengslede russiske dissidenten Aleksej Navalnyj starter neste uke, ifølge antikorrupsjonsstiftelsen han grunnla.

Rettssaken skal starte 26. april, opplyste stiftelsen FBKs direktør Ivan Zjdanov på sin Telegram-kanal fredag.

Ifølge en annen Navalnyj-alliert, Leonid Volkov, dreier den nye rettsrunden seg om politisk motiverte anklager om ekstremistisk aktivitet tilknyttet FBK.

Navalnyj grunnla stiftelsen i 2011. Russiske myndigheter har ikke opplyst om noen nær forestående rettssak mot Navalnyj.

Den fremtredende kritikeren av president Vladimir Putin overlevde et giftangrep i 2020. Navalnyj ble pågrepet året etter da han vendte hjem fra behandling i Tyskland.

46-åringen har siden fått flere fengselsdommer som gjør at han må sone til minst 2032. Nylig sa hans advokat Vadim Kobzev at Navalnyjs helse er forverret i fengselet og at han ikke får tilstrekkelig behandling.