Tusenvis demonstrerte i London for biomangfold

NTB

Tusenvis av demonstranter møtte fram ved Parlamentet i London da miljø- og klimaaktivister inviterte til en massemønstring for natur og biomangfold.

– Det er en krise. Alle er nødt til å dra lasset sammen slik at fremtidige generasjoner kan nyte vår vakre planet, sier 47 år gamle Jenny O'Hara Jakeway.

Lørdagens demonstrasjon sammenfalt med Jordens dag og inngår i en fire dager lang kampanje som startet fredag. Over 200 miljø- og menneskerettsorganisasjoner støtter initiativet, der kravet blant annet er at myndighetene skjerper klimatiltakene.

Blant dem er Extinction Rebellion (XR), som har lovet at protestene denne gang skal bære mer preg av inkludering enn den forstyrrende aksjonsformen gruppa ellers er kjent for. Lørdag forble trafikken for det meste uforstyrret, og aktivistene holdt seg for det meste til fortauene.

Jakeway hadde tatt den seks timer lange reisen fra Wales for å være med sammen med sine to barn.

– Jeg burde demonstrere mer, men livet mitt består av jobb og familie. Å være passiv er ikke et alternativ lenger, for situasjonen er akutt, sier hun.