Motstand mot taubane over naturist-strand

NTB

Naturister i Østerrike raser mot planer om en taubane over en populær strand der klær er valgfritt.

Stranden ligger i utkanten av Wien, og taubanen skal gå til et lite fjell nord for byen.

Naturist Barbara Hausjell sier til nyhetsbyrået APA at hun er bekymret for privatlivet hvis turister med mobilkameraer skal fraktes i gondoler over stranden.

– Jeg vil ikke ende opp på internett, understreker hun.

Prosjektutvikler Hannes Dejaco forsøker å berolige naturistene. Han sier gondolene bare vil bevege seg en kort strekning stranden. Det skal også være mulig å installere vinduer som automatisk blir ugjennomsiktige.

I en reklamevideo for prosjektet fristes det med panoramautsikt over Wien som kan ta pusten fra deg.