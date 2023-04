New Yorks borgermester sier byen er ødelagt av migrasjonskrisen

New Yorks borgermester Eric Adams på talerstolen under et arrangement tidligere denne måneden. Foto: Bobby Caina Calvan / AP / NTB

NTB

New York-borgermester Eric Adams mener at storbyen ødelegges på grunn av føderale myndigheters manglende evne til å kontrollere migrasjonskrisen.

Fredag langet han ut mot partifelle og president Joe Biden i en tale på årsmøtet i African American Mayors Association.

Der viste Adams til at hans egen administrasjon siden i fjor har jobbet iherdig med å ivareta over 52.000 migranter, flesteparten av dem fra Latin-Amerika, «uten å motta et eneste øre fra den føderale regjeringen».

– Byen ødelegges av migrasjonskrisen, sa Adams i talen, der han henviste til hvordan andre offentlige tjenester i storbyen blir skadelidende.

Adams hevdet tidligere denne uken at Biden har sviktet New York City ved å ikke skaffe til veie tilstrekkelig bevilgninger som kan hjelpe storbyen med å få på plass husly og tjenester for de titusener av asylsøkere som har ankommet byen det siste året.

– Den nasjonale regjeringen har vendt ryggen til New York City. Dette ligger i fanget på USAs president, sa han i en tale i rådhuset onsdag.