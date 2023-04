Libanesisk-canadier dømt til livstid for synagogeangrep i Paris i 1980

Ødelagte kjøretøy utenfor synagogen i Paris, som 3. oktober 1980 ble rammet av en bombe. Arkivfoto: Remy de la Mauviniere / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En fransk domstol har dømt en canadier med libanesisk bakgrunn til livsvarig fengsel in absentia for angrepet mot en synagoge i Paris for snart 43 år siden.